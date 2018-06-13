發米遭控賄選　徐榛蔚反指假新聞

劉曉玫指出，傅崐萁用公家物品印上家人的玉照，這些文宣品都是透過縣府招標，況且徐榛蔚已經是國民黨所提名的花蓮縣長參選人，利用三節名義發放物品，已構成違反賄選行為。劉曉玫並與律師等人，前往高檢署按鈴告發徐榛蔚違反選罷法。

針對民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今（ 13 ）日指控，花蓮縣長傅崐萁公器私用，花費縣府 1200 萬買米，替自己的太太、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚政治宣傳，涉賄選疑雲，徐榛蔚表示，發放白米是關懷弱勢，這個已經九年了，為什麼以前不說，特別在選前才提出栽贓抹黑呢？她呼籲不要消費鄉親跟弱勢，這是不公道的，不夠厚道。

對此，徐榛蔚說，這九年來傅崐萁擔任縣長，一年三節，發放米是既定、也是不斷關懷弱勢的活動，這是公開性的，當時她是縣長夫人，相信很多縣市首長夫人，都會參與弱勢關懷的行列，因為大家都有一顆關懷弱勢的心，所以這九年來，不管她的身份是如何，一年三節她一定會出席，這是花蓮縣政府關懷弱勢。

徐榛蔚表示，至於預算經費，也是經過議會通過，相信各黨籍的議員也都參與其中，然而有些議員長期不關懷弱勢鄉親，到現在才來栽贓抹黑，或是拿弱勢族群來消費，這是非常不恰當的行為。

徐榛蔚強調，這是一個公開的行程，第二個現場有各鄉鎮的首長及代表、縣議員、村里長都參與其中，有人卻長期不關心、不參與，很遺憾劉曉玫會提出如此指控，民進黨立委不是提出放假新聞要關三天，那可不可以說民進黨議員在操控、抹黑、意圖使人不當選，要關禁閉三天呢？

對於外界質疑，送米的價格已經超過法務部規定的 30 元上限，恐有賄選觸法之虞？徐榛蔚重申，這個是常態性的，一年三節、行之有年，為什麼以前不說，特別在選前才提出栽贓抹黑呢？不要消費鄉親跟弱勢，這是不公道的，不夠厚道，九年來都在做，為什麼在這個時間大做文章，這也是對弱勢鄉親的不尊重。

至於各地方縣市，甚至媒體都有收到她和傅崐萁送的聯名西瓜，徐榛蔚說，各地方政府行銷當地的農特產品，都有編列預算，為辛苦農民行銷農特產品，也是行之有年，縣內的部分是縣長和議長聯名，縣外的部分是縣長和她聯名。

徐榛蔚表示，經費有的部分是縣預算，還有其他個人部分是自掏腰包，在這分際上是分的很清楚，尤其知道民進黨現在會不斷栽贓抹黑，所以會非常謹慎。