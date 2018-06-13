「新債王」岡拉克：看空美元 進入新興市場債買點現

岡拉克透過網路直播提供投資意見，在不看好美元的情況下，他力勸投資者可將部份資金放入新興市場債，他表示：「若你尚未進入新興市場債或是高收益債，現在是完美的時間點，考量到美元水平和估值的變化，至少應該做部份的轉變。」

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，12 日在網路直播中表示，近期新興市場債的拋售，提供多年未見的投資機會。另一方面，他認為未來 12 個月不會出現經濟衰退，但美國在利率提升下，仍不斷增加赤字為一大隱憂。

以阿根廷、巴西與土耳其拋售為例，岡拉克指出比起美國的高收益債券，現在新興市場美元計價的債券更為賺錢。他預期 10 年期美債殖利率將在 2021 年或 2021 年前大幅攀升至 6% 的水平，12 日 10 年期美債殖利率為 2.9636%。

10 年期美債殖利率走勢

聯準會預期將在 13 日升息 1 碼，岡拉克認為美元將再次走弱，因為利率攀升的情況下，政府債務仍以荒謬的速度擴張，他形容升息和赤字增加兩者綜合在一起為「自殺性任務」。

此外，岡拉克說道，在經濟週期晚期，仍出現大幅的債務擴張為前所未見情況。但總體而言，美國在未來 12 個月出現經濟衰退的可能性很低，在 2020 年則有較有可能，將會使總統大選變得更複雜。

商品方面，岡拉克持續看漲商品，尤其是黃金的表現，而他預計石油價格將上漲至每桶 80 美元至 90 美元，7 月交割的 WTI 原油期貨 13 日下滑 0.57% 報 65.97 美元。