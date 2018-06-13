NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈男星與長髮辣妹開房　監視影像曝光老虎隊卡布雷拉肌腱撕裂 本季報銷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

「新債王」岡拉克：看空美元 進入新興市場債買點現

鉅亨網2018/06/13 11:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，12 日在網路直播中表示，近期新興市場債的拋售，提供多年未見的投資機會。另一方面，他認為未來 12 個月不會出現經濟衰退，但美國在利率提升下，仍不斷增加赤字為一大隱憂。

岡拉克透過網路直播提供投資意見，在不看好美元的情況下，他力勸投資者可將部份資金放入新興市場債，他表示：「若你尚未進入新興市場債或是高收益債，現在是完美的時間點，考量到美元水平和估值的變化，至少應該做部份的轉變。」

以阿根廷、巴西與土耳其拋售為例，岡拉克指出比起美國的高收益債券，現在新興市場美元計價的債券更為賺錢。他預期 10 年期美債殖利率將在 2021 年或 2021 年前大幅攀升至 6% 的水平，12 日 10 年期美債殖利率為 2.9636%。

10年期美債殖利率走勢
10 年期美債殖利率走勢

聯準會預期將在 13 日升息 1 碼，岡拉克認為美元將再次走弱，因為利率攀升的情況下，政府債務仍以荒謬的速度擴張，他形容升息和赤字增加兩者綜合在一起為「自殺性任務」。

此外，岡拉克說道，在經濟週期晚期，仍出現大幅的債務擴張為前所未見情況。但總體而言，美國在未來 12 個月出現經濟衰退的可能性很低，在 2020 年則有較有可能，將會使總統大選變得更複雜。

商品方面，岡拉克持續看漲商品，尤其是黃金的表現，而他預計石油價格將上漲至每桶 80 美元至 90 美元，7 月交割的 WTI 原油期貨 13 日下滑 0.57% 報 65.97 美元。

WTI原油期貨價格走勢
WTI 原油期貨價格走勢
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字岡拉克新興市場afpgundlach新興市場債美元headline
〈達麗股東會〉達麗南北兩大...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan