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新北一日農家小旅行　平溪瑞芳貢寮遊程開放報名

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/13 12:15
▲新北市推出石碇、石門、 坪林線等特色農遊路線反應熱烈，6月15日起開放平溪、瑞芳、貢寮區遊程線上報名。（圖／新北市農業局提供）
▲新北市推出石碇、石門、 坪林線等特色農遊路線反應熱烈，6月15日起開放平溪、瑞芳、貢寮區遊程線上報名。（圖／新北市農業局提供）

新北市農業局 5 月推出「來去農家 DO 一日」平台，第一波石碇、石門、 坪林線等特色農遊路線，讓民眾嘗試製茶、採筍、米食手作及各式農漁村體驗活動，獲得熱列迴響， 6 月 15 日起開放平溪、 瑞芳、貢寮區遊程線上報名，有興趣的朋友要把握機會。

鼓勵民眾農村體驗、一日小旅行，農業局今( 2018 )年精選包括：「水水石碇、賞遊烏塗」、「田田石門、農遊嵩山」、「茶蕨坪林、遇見金瓜」、「山珍筍味、綠活平溪」、「濱海奇岩、海味瑞芳」、「漁遊卯澳、里山貢寮」等 6 條農遊體驗路線。

農業局表示，繼 5 月推出第一波活動，下半年規畫帶遊客到平溪體驗採筍，感受紫東社區豐富生態和煤業風華；到瑞芳賞濱海奇岩、 認識漁港漁業還可手作海味小點；到貢寮走進里山欣賞梯田美景、散步漁村，看山看海一次滿足，賞美景、吃美食、聽故事。遊程強調在地參與、在地經營，讓在地人說家鄉故事，民眾有機會深入認識體驗農家生活、 欣賞各具特色的生態及文化地景。

除了體驗在地文化，同時也推廣「 為環境做一件事」的理念，鼓勵遊客從食、衣、行、育、樂、 購等生活層面為環境保育身體力行，結合生產者與消費者力量， 達到提升農民收益與環境保育的雙贏目標。

農業局表示，為讓民眾有更簡便明瞭的查詢報名管道，特別設置整合「來去農家 DO 一日」網路平台( https://goo.gl/83emih )，「山珍筍味、綠活平溪」、「濱海奇岩、海味瑞芳」、「漁遊卯澳、里山貢寮」遊程 6 月 15 日上午 8 時起開放網路報名。

關鍵字農村小旅行來去農家do一日新北市農業局
男子縱火遭逮　辯稱只是做法事毒癮發作違停吸一下　立即遭查獲

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