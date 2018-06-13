新北一日農家小旅行　平溪瑞芳貢寮遊程開放報名

新北市農業局 5 月推出「來去農家 DO 一日」平台，第一波石碇、石門、 坪林線等特色農遊路線，讓民眾嘗試製茶、採筍、米食手作及各式農漁村體驗活動，獲得熱列迴響， 6 月 15 日起開放平溪、 瑞芳、貢寮區遊程線上報名，有興趣的朋友要把握機會。

農業局表示，繼 5 月推出第一波活動，下半年規畫帶遊客到平溪體驗採筍，感受紫東社區豐富生態和煤業風華；到瑞芳賞濱海奇岩、 認識漁港漁業還可手作海味小點；到貢寮走進里山欣賞梯田美景、散步漁村，看山看海一次滿足，賞美景、吃美食、聽故事。遊程強調在地參與、在地經營，讓在地人說家鄉故事，民眾有機會深入認識體驗農家生活、 欣賞各具特色的生態及文化地景。

除了體驗在地文化，同時也推廣「 為環境做一件事」的理念，鼓勵遊客從食、衣、行、育、樂、 購等生活層面為環境保育身體力行，結合生產者與消費者力量， 達到提升農民收益與環境保育的雙贏目標。

農業局表示，為讓民眾有更簡便明瞭的查詢報名管道，特別設置整合「來去農家 DO 一日」網路平台( https://goo.gl/83emih )，「山珍筍味、綠活平溪」、「濱海奇岩、海味瑞芳」、「漁遊卯澳、里山貢寮」遊程 6 月 15 日上午 8 時起開放網路報名。