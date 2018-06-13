NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈男星關懷難民兒童　用身體收服小孩天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

謝金晶遭吳宗憲問有無00經驗　傻回15字

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/13 15:55
▲謝金晶（中）與吳宗憲（右一）、Sandy同台，妙語逗樂現場的觀眾。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）
▲謝金晶（中）與吳宗憲（右一）、Sandy同台，妙語逗樂現場的觀眾。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

謝金晶日前在菲律賓馬尼拉賭城演出，為慶賀博達賭城開幕，謝金晶一襲女神禮服造型，首次站上菲律賓舞台開唱，與吳宗憲、Sandy父女檔同台演出，幽默的對話讓現場氣氛超火熱。

在菲律賓馬尼拉演出時，謝金晶一身黃的女神禮服造型登上舞台，以中、台、英、韓語問候「大家好，我是謝金晶，初次見面請多多指教。」接著以鳳飛飛組曲開場。在演唱她的成名曲〈思念你的心〉，舞台上大螢幕播放著老爸豬哥亮參與演出的MV，謝金晶坦言每次演唱這首歌時，都不太敢看身後的大螢幕，深怕情緒激動影響演唱，「但我總感覺得到每次演出，父親都會在背後給我力量。」


▲謝金晶日前到菲律賓表演。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

轉換氣氛後，謝金晶與吳宗憲、Sandy父女檔同台演出，舞台上吳宗憲逗趣問謝金晶：「近來妳出唱片有沒有找謝金燕啊﹙諧音早洩經驗﹚？」讓台下粉絲大爆笑，而謝金晶害羞的轉頭對Sandy說：「我們是女生，應該沒有這種經驗吧！」一席話現場笑翻天，吳宗憲急忙笑著解釋：「我是說妳出專輯，有沒有想找姊姊謝金燕跨刀啦！」謝金晶才笑回希望能有這機會。


▲謝金晶（中）與吳宗憲（右一）、Sandy同台，妙語逗樂現場的觀眾。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

此外，這次菲律賓之行讓謝金晶開心的是，巧遇韓國知名演員朴相勉，朴相勉驚艷謝金晶舞台演出，主動邀約合照並驚喜問謝金晶：「韓語怎麼說得如此流利，而且用得都是韓式的慣用口語？」謝金晶則笑說先前曾赴韓國慶熙大學，學習韓文，朴相勉也誇讚謝金晶的舞台精采演出，兩人還開心的以愛心手勢合照。


▲謝金晶（左）巧遇韓國知名演員朴相勉。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

關鍵字謝金晶吳宗憲sandy
強暴連俞涵超逼真　黃鐙輝狂噴鼻血已婚男主持爆偷吃　吳宗憲掩面竊笑

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan