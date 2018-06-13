謝金晶遭吳宗憲問有無00經驗　傻回15字

在菲律賓馬尼拉演出時，謝金晶一身黃的女神禮服造型登上舞台，以中、台、英、韓語問候「大家好，我是謝金晶，初次見面請多多指教。」接著以鳳飛飛組曲開場。在演唱她的成名曲〈思念你的心〉，舞台上大螢幕播放著老爸豬哥亮參與演出的MV，謝金晶坦言每次演唱這首歌時，都不太敢看身後的大螢幕，深怕情緒激動影響演唱，「但我總感覺得到每次演出，父親都會在背後給我力量。」



▲謝金晶日前到菲律賓表演。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

轉換氣氛後，謝金晶與吳宗憲、Sandy父女檔同台演出，舞台上吳宗憲逗趣問謝金晶：「近來妳出唱片有沒有找謝金燕啊﹙諧音早洩經驗﹚？」讓台下粉絲大爆笑，而謝金晶害羞的轉頭對Sandy說：「我們是女生，應該沒有這種經驗吧！」一席話現場笑翻天，吳宗憲急忙笑著解釋：「我是說妳出專輯，有沒有想找姊姊謝金燕跨刀啦！」謝金晶才笑回希望能有這機會。



▲謝金晶（中）與吳宗憲（右一）、Sandy同台，妙語逗樂現場的觀眾。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）

此外，這次菲律賓之行讓謝金晶開心的是，巧遇韓國知名演員朴相勉，朴相勉驚艷謝金晶舞台演出，主動邀約合照並驚喜問謝金晶：「韓語怎麼說得如此流利，而且用得都是韓式的慣用口語？」謝金晶則笑說先前曾赴韓國慶熙大學，學習韓文，朴相勉也誇讚謝金晶的舞台精采演出，兩人還開心的以愛心手勢合照。



▲謝金晶（左）巧遇韓國知名演員朴相勉。（圖／豪記唱片提供 , 2018.06.13）