百組機器人當教具 STEM菁英學生培訓起跑

鄭寶清上午在立法院舉行記者會時表示，行政院今年2月宣佈將「台灣AI行動計畫」列為重要政策，將帶來巨大商機，也是科學技術重要革新，會逐漸改變日常生活；機器人教育不只是培育人才，對營造智慧生活也扮演重要角色。

STEM教育的四個英文字母分別代Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Math（數學），STEM教育並非單一學科的教育，是將相關領域整合，並以思考、研究，創造出解決問題的方法。

（中央社記者陳俊華台北13日電）身兼中華民國STEM教育協會理事長的民進黨立委鄭寶清今天說，協會長期力推機器人教育，決定捐贈100組機器人作為教具，培訓菁英學生，盼能培育台灣新一代機器人專業人才。

鄭寶清表示，中華民國STEM教育協會發起「台北市繁星100機器人精英培育計畫」，由無限睿智機器人公司董事長黃博弘捐贈100組「超級安東尼教育用格鬥機器人」作為教材，並廣徵台北市100名菁英學子，透過機器人教育相關課程，培育新一代專業人才。

協會副理事長、國民黨立委李彥秀說，盼教育部能將STEM加入課綱中，這在歐洲、美國已經推動很長時間，從小學教育就開始在做，台灣目前只有一些補習班在推動，這套系統能讓孩子有更多啟發，呼籲教育部正式研擬放入課綱。

協會副理事長、國民黨立委柯志恩說，機器人牽涉科學、工程、技術，小孩從小開始玩機器人，對腦袋、學業發展都有幫助，未來也是非常棒的產業。她也爭取要給女性有機器人精英培育計畫的保障名額；國民黨立委林麗蟬說，希望新住民的孩子也能有保障名額，讓新住民二代能跟得上時代。（編輯：楊凱翔）1070613