收容人疑流感致死 監院糾正矯正署花蓮監獄

糾正案文指出，花蓮監獄對徐姓收容人於107年2月1日診療的影像畫面無法提供及缺少步行上救護車等畫面，核有違失，應予檢討；法務部應督導所屬各監所落實依相關規定保存重要事證，並建立內控機制，有效釐清相關爭議。

監察院司獄委員會今天通過監察委員張武修、王幼玲、蔡崇義、楊芳玲、高涌誠提案，認為法務部矯正署花蓮監獄對徐姓、蘇姓收容人於收容期間因罹病時的診療及送醫有欠積極妥適，糾正法務部矯正署及所屬的花蓮監獄。

（中央社記者劉麗榮台北13日電）花蓮監獄今年發生2位受刑人疑因感染流感導致肺炎死亡。監察委員調查發現，花蓮監獄未能適時安排戒護緊急就醫，監獄人員欠缺防疫警覺，今天通過糾正法務部矯正署及花蓮監獄。

監委表示，花蓮監獄值勤人員對本案戒護收容人送醫住院日誌簿的記載失當，接見家屬相關的個人資料應由值勤人員比對確認身分後填入，但值勤人員卻便宜行事交由蘇姓收容人家屬代填，未依勤務規定辦理，凸顯花監日常教育訓練不足。

調查報告指出，行政院允應正視矯正機關醫療人力及素質未盡充足的困境，應監督、輔導協助解決，以減少監所醫療疏失，進而提升收容人醫療人權。

監委指出，法務部宜協請衛福部共同研議收容人入監前及期間的就醫病歷資訊共享與傳染病通報、查核機制，及時掌握收容人在監服刑期間的完整醫療健康需求，並充分掌握疫病流行趨勢資訊與應採防疫作為，以有效防杜監所疫病擴散。

調查報告也表示，矯正署應正視收容人反映冬季熱水供應不足狀況，避免身體抵抗力降低，應督飭各監所通盤檢視並確保可提供充足的熱水沐浴，維護收容人的基本生活與健康權益。（編輯：林淑媛）1070613