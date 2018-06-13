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中央社

雅加達捷運12月試運行 明年3月上路

中央社2018/06/13 12:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達13日專電）印尼首都雅加達捷運工程目前施工進度已完成94.2%，12月將試運行，預定明年3月正式啟用搭載乘客。來自台灣的捷運隧道技術人員也參與雅加達捷運隧道開通工程。

雅加達捷運第1階段路線從布魯斯（Lebak Bulus）到印尼飯店（Hotel Indonesia）圓環，總長15.2公里。第2階段路線從印尼飯店圓環到甘榜班丹（KampungBandan）總長8.1公里。雅加達捷運全線工程完成後，預計每天能運載96萬人次。

印尼財經媒體Kontan報導，雅加達捷運公司總裁威廉（William Sabandar）表示，目前雅加達捷運的施工進度已完成94.2%，捷運列車將於12月試運行。

威廉表示，雅加達捷運將於明年3月正式啟用，讓民眾搭乘。

他指出，雅加達捷運列車為6節車箱，兩列列車已經從日本運抵印尼，其他列車預計於12月運抵印尼。雅加達捷運試運行期間不搭載乘客。

雅加達捷運電力系統已啟動完成，目前正在安裝軌道信號信統，軌道信號系統對整個雅加達捷運至關重要。

雅加達捷運正式營運後，將會有16列列車、共96節車箱搭載乘客。

此外，來自台灣的捷運隧道技術人員參與雅加達捷運隧道開通工程，也讓台灣的工程技術揚名海外。

曾參與雅加達捷運隧道開通工程的郭先生日前接受中央社記者訪問表示，雅加達捷運工程是由日本三井住友建設承造，但在實際施工部分，印尼勞工缺乏操作打通捷運地底隧道的潛盾機相關技能。

他說，台灣一些公司在建設台北捷運及高雄捷運累積豐富經驗，因此，日本企業找上擁有豐富潛盾機經驗的台灣公司參與雅加達捷運建造，讓台灣的工程技術在海外發光。（編輯：陳俊碩）1070613

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