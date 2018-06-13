川金會 菲律賓盼導向區域長久和平穩定

川金會：各國反應（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行峰會，菲律賓外交部對此表示歡迎，也希望兩人的會面能導向區域的長久和平與穩定。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）上午發表聲明，以「里程碑」形容川普與金正恩12日在新加坡舉行的峰會，並對會議結果表示歡迎。

聲明也高度讚揚各方為實現這次歷史性會議的努力與付出。

川普和金正恩昨天在新加坡舉行峰會，這是美國與北韓兩國在位領導人史上的第一次高峰會，會後簽署聯合聲明，內容有4項重點，包括承諾實現朝鮮半島完全非核化。