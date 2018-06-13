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中央社

川金會 菲律賓盼導向區域長久和平穩定

中央社2018/06/13 12:02
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行峰會，菲律賓外交部對此表示歡迎，也希望兩人的會面能導向區域的長久和平與穩定。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）上午發表聲明，以「里程碑」形容川普與金正恩12日在新加坡舉行的峰會，並對會議結果表示歡迎。

聲明也高度讚揚各方為實現這次歷史性會議的努力與付出。

川普和金正恩昨天在新加坡舉行峰會，這是美國與北韓兩國在位領導人史上的第一次高峰會，會後簽署聯合聲明，內容有4項重點，包括承諾實現朝鮮半島完全非核化。

凱耶塔諾說：「雖然朝鮮半島達成長久和平的路途仍然充滿挑戰，但兩國領導人的面對面會議，凸顯各方以對話及外交方式解決懸而未解議題的重要性。」

聲明指出，菲律賓希望川金會的先例能為朝鮮半島非核化目標帶來具體行動，為區域創造長久的和平、穩定與安全，而菲律賓也願為此貢獻心力。

根據菲國外交部的資料，約有5萬7000多名菲律賓人在南韓及北韓工作或生活，因此馬尼拉極為關注朝鮮半島的動態。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也多次在公開演說中，表達過對朝鮮半島局勢的關切。（編輯：陳惠珍）1070613

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