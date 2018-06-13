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娛樂

有片！最萌嘻哈團首爾熱跳防彈夯曲　路人被撩暈

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/13 14:07
▲BOY STORY在南韓首爾街頭挑戰表演夯團防彈少年團（BTS） 、GOT7熱門單曲。（圖／環球提供 , 2018.06.13）
▲BOY STORY在南韓首爾街頭挑戰表演夯團防彈少年團（BTS） 、GOT7熱門單曲。（圖／環球提供 , 2018.06.13）

「韓國天團製造機」JYP娛樂培訓的「最萌嘻哈少年團」BOY STORY出道倒數，他們自去年9月起，透過「Real！project」特別企劃推出4首單曲為出道暖身，最後一波《Handz UP》已上架，即將正式踏進歌壇。BOY STORY經JYP一年多嚴格培訓，舞藝歌唱更加精進，日前現身首爾弘大商圈舉辦街頭演出，挑戰前輩夯團防彈少年團（BTS） 、GOT7熱門單曲，精湛舞藝獲得現場民眾關注。

由涵予、鑫隆、澤宇、梓豪、明睿、書漾組成的BOY STORY，平均年齡僅有13歲，他們由JYP娛樂培訓，單曲作品皆由朴軫永擔任製作人，6個大男孩時常往返北京、首爾工作。這次BOY STORY首度在首爾街頭舉辦路演，現場嗨跳〈HOW OLD R U〉、〈Can’t Stop〉、〈JUMP UP〉3支單曲，更挑戰防彈少年團的歌曲〈MIC Drop〉以及GOT7 的〈If You Do〉的COVER DANCE，影片播出後，有粉絲留言稱讚： 「現在的小朋友都那麼厲害嗎！太撩了」、「是對前輩真實情感的尊敬。」


▲BOY STORY即將於今年8月正式出道。（圖／環球提供 , 2018.06.13）

BOY STORY希望以後能成為像前輩們一樣優秀的組合，現場大方以韓文跟觀眾交流，開心表示: 「第一次在國外的街頭，用外語跟觀眾交流，有些小緊張。有很多哥哥、姐姐圍過來看，還為我們鼓掌應援，很開心，跳起舞來也很有力氣。」

BOY STORY將在8月正式出道，推出首張MINI ALBUM，會是JYP娛樂年紀最小的男子團體，計畫展開全亞洲的出道巡迴演唱會，預計在暑假來台灣宣傳。BOY STORY興奮談到: 「希望順利的完成我們的SHOWCASE巡演，有更多的人認識我們喜歡我們！」

 

關鍵字boy story
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