有片！最萌嘻哈團首爾熱跳防彈夯曲　路人被撩暈

「韓國天團製造機」JYP娛樂培訓的「最萌嘻哈少年團」BOY STORY出道倒數，他們自去年9月起，透過「Real！project」特別企劃推出4首單曲為出道暖身，最後一波《Handz UP》已上架，即將正式踏進歌壇。BOY STORY經JYP一年多嚴格培訓，舞藝歌唱更加精進，日前現身首爾弘大商圈舉辦街頭演出，挑戰前輩夯團防彈少年團（BTS） 、GOT7熱門單曲，精湛舞藝獲得現場民眾關注。

由涵予、鑫隆、澤宇、梓豪、明睿、書漾組成的BOY STORY，平均年齡僅有13歲，他們由JYP娛樂培訓，單曲作品皆由朴軫永擔任製作人，6個大男孩時常往返北京、首爾工作。這次BOY STORY首度在首爾街頭舉辦路演，現場嗨跳〈HOW OLD R U〉、〈Can’t Stop〉、〈JUMP UP〉3支單曲，更挑戰防彈少年團的歌曲〈MIC Drop〉以及GOT7 的〈If You Do〉的COVER DANCE，影片播出後，有粉絲留言稱讚： 「現在的小朋友都那麼厲害嗎！太撩了」、「是對前輩真實情感的尊敬。」