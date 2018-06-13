模範公務員表揚 葉俊榮勉貢獻力量自我肯定

（中央社記者黃麗芸台北13日電）內政部今天表揚模範公務人員，共計20人獲獎。內政部長葉俊榮表示，得獎者均盡忠職守，他並以「高度、溫度、態度」的工作觀念期勉所有公務員，貢獻各個面向力量和自我肯定。

葉俊榮上午出席內政部模範公務人員表揚典禮，並頒發獎狀給20名獲獎人，另頒給獎金新台幣5萬元和給予5天公假嘉勉。

他會中致詞表示，這些得獎者不論職位高低或執掌內容為何，工作表現都盡忠職守且熱愛，積極為民服務且圓滿達成上級交付任務，這些精神獲得同仁及各級長官們的肯定，值得大家學習。