大立光擴廠缺地 魏明谷將親訪招商

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）大立光電公司股東常會上透露將擴廠，不排除前往彰化尋找土地，彰化縣政府建設處指出，大立光約需10公頃土地，已盤點出中科二林園區等多筆土地，縣長將親自拜訪大立光。

大立光電股份有限公司昨天舉行股東會，執行長林恩平透露，希望在大台中地區尋找3到4萬坪的完整廠區用地，約是目前兩個廠區總土地坪數2萬坪的2倍，可能需要政府協助，不排除前往彰化尋找土地。

經濟部次長龔明鑫昨天受訪則說，大立光過去一直希望在總部周邊能有廠區，以利協調，而台中鄰近用地已漸趨飽和，但彰化應該還是有機會找到符合大立光要求的土地，經濟部會配合協調與溝通，盡可能進行媒合。