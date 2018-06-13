評兩岸關係 中國國台辦重申關鍵在九二共識

此外，對於朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括台海風險等安全議題的說法，馬曉光說，「這是一廂情願的『神邏輯』，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」

美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行歷史性峰會後，外界由川金會想到兩岸當前情勢。中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在會中回答媒體相關提問時，作了上述表示。

（中央社記者周慧盈北京13日電）中國國台辦發言人馬曉光今天說，兩岸關係嚴重倒退，能否撥雲見日，關鍵要看如何對待兩岸共同政治基礎的態度，「承認九二共識、認同兩岸同屬一中」，就能回到和平發展方向。

他說，「台獨勢力是台海和平穩定的最大威脅，是對台灣同胞利益和中華民族整體利益的最大危害。我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整，絕不允許國家分裂的歷史悲劇重演，任何人都不要低估我們的決心和實力。」

此外，對於有媒體以川金會為例，詢及中國是否期待兩岸領導人再次會面並因此讓兩岸關係撥雲見日的問題，馬曉光說：「台灣問題完全是中國內政，與朝（北韓）美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。」

馬曉光並說，兩岸關係嚴重倒退，能否撥雲見日，「關鍵要看民進黨當局對待兩岸共同政治基礎的態度，盡早承認『九二共識』，認同兩岸同屬一中，兩岸關係就能回到和平發展的正確方向。」（編輯：翟思嘉）1070613