日本成人年齡將降至18歲 140年來首見

（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本參議院今天通過成人年齡由20歲降至18歲的民法修正案，日本在1876年定義成人為20歲，時隔約140年後降低。
日本成人年齡由現行20歲降為18歲的民法修正案，在參議院院會由執政黨議員多數贊成通過，2022年4月1日起實施。
修法內容還包括，女性可結婚年齡由16歲提高至18歲，與男性可結婚年齡一致。這是1898年制訂民法（家族法）以來，日本首見男女結婚年齡統一。
依據修法內容，在日本18、19歲即為成人，無需監護人同意可簽訂契約、申辦信用卡。其他法律規範的年齡有部分也須修改，例如申請效期為十年的護照與變更性別等，18歲起就可提出。
為顧及青年的健康，飲酒、抽煙及賽馬、賽車等公營賭博的合法年齡，仍維持20歲以上。
刑事程序上被視為少年的年齡，將由未滿20歲調降到未滿18歲。是否修改少年法，法治審議會仍在討論。
部分人士憂心18、19歲年輕人易捲入消費糾紛，日本政府與執政黨將在本會期，向國會提交消費者契約法修法案，希望透過修法，避免有心人士利用情愛因素，誘使年輕人簽下惡質的商業契約。
日本在2007年通過國民投票法，規定投票年齡為18歲以上，並考慮調低成人年齡門檻。為配合投票年齡降低，國會修法更改成人年齡的定義，希望年輕人更參與社會。（編輯：廖漢原）1070613