日本成人年齡將降至18歲 140年來首見

（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本參議院今天通過成人年齡由20歲降至18歲的民法修正案，日本在1876年定義成人為20歲，時隔約140年後降低。

日本成人年齡由現行20歲降為18歲的民法修正案，在參議院院會由執政黨議員多數贊成通過，2022年4月1日起實施。

修法內容還包括，女性可結婚年齡由16歲提高至18歲，與男性可結婚年齡一致。這是1898年制訂民法（家族法）以來，日本首見男女結婚年齡統一。

依據修法內容，在日本18、19歲即為成人，無需監護人同意可簽訂契約、申辦信用卡。其他法律規範的年齡有部分也須修改，例如申請效期為十年的護照與變更性別等，18歲起就可提出。