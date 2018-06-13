涉幫中國在台發展組織 王炳忠等人遭起訴

此外周泓旭擔任與「國台辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」在台監督及聯繫窗口，負責收取及彙報王炳忠、林明正、侯漢廷發展組織的思想心得、工作企劃、預算案、工作成果，且協助提供組織所需資金給王炳忠，由王炳忠統籌運用資金。

台北地檢署調查，民國103年5月間，周泓旭結識新黨人士王炳忠、林明正、侯漢廷；103年12月間，王炳忠與周泓旭等4人受中國國台辦政黨局崔姓副處長及上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示，共同組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」，在台發展組織。

（中央社記者王揚宇台北13日電）北檢偵辦中生共諜周泓旭案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，今天依違反國安法將王炳忠等4人起訴。

北檢查出，王炳忠等4人以「燎原新聞網」「新中華兒女學會」「台大中華復興社」等社團組織為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群粉絲團等方式建立接觸管道，進而發展組織，從中物色吸收成員（含現、退役軍人、青年、學生等各階層人士）。

另外，王炳忠的父親王進步，基於意圖危害國家安全及社會安定而幫助發展組織的犯意，以「中華代天文教拓展協會」為掩護，協助王炳忠管理及隱匿「國台辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」提供給王炳忠發展組織所需資金。

北檢偵辦後認為，王炳忠、林明正、侯漢廷及周泓旭的犯行，已持續相當時日且有一定規模，依他們所擬的計畫，將持續深化與發展對象交往，擴大滲透現退役軍人、青年及學生等國內各階層人士，所幸及早查獲，而阻止國家安全及社會安定的危害持續擴大。

北檢認定，王炳忠、林明正、侯漢廷涉犯違反國家安全法的「意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織」罪嫌，及王進步涉犯幫助上開罪嫌部分，今天將他們提起公訴。

北檢也查到同泰公司在本案中涉嫌協助地下換匯，今天依違反銀行法等罪嫌，起訴該公司負責人及工作人員等4人。（編輯：李錫璋）1070613