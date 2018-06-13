八百壯士聲請釋憲　嗆聲國無寧日

為抗議年金改革，八百壯士等反年改團體今(13)日前往司法院遞交釋憲聲請書，八百壯士發出聲明指出，民進黨所推動的「軍公教退撫法案」不停地透過政治欺詐的手法，矇騙國人說改革過程絕無違法違憲，一切依法行政，然卻一直迴避軍公教所提執政黨直接「釋憲」的要求，這種理盲又缺乏同理心，強制硬幹的年金改革作為，是否違法違憲？相信國人都非瞎子心知肚明，在彼此信任完全崩解情形下，所衍生撕裂的情緒與仇視對立，即使「軍公教退撫法案」強制過關如願施行，那也只是國無寧日的開始。
八百壯士批評，政府自軍公教年金改革啟動近兩年以來，即透過政治手腕，運用民粹、政客、綠嘴不停地灌輸國人，這些人是米蟲、是既得利益者、是導致世代無法改善的原罪者，執政迄今從未間歇過；同時政策上不斷地採取「分割擊滅」的策略。對外強調「政府財政困窘、基金面臨破產」，不得不快馬加鞭地遂行退撫制度改革，以彰顯其正當性。
到場聲援的立委林德福表示，國民黨不是反對改革，而是堅持公平、正義的改革，軍公教勞應該同步修法，且法律不能溯及既往，他呼籲司法院大法官不要站在高位，要對釋憲案做出公平、公正的判決。
現場國民黨共有 13 位立委到場聲援，支持群眾約 300 多人，陳情場面過程平和，司法院則派出大法官書記處處長王碧芳接受釋憲暨暫時處分聲請書共三案，收到聲請書後將會依規定分案。