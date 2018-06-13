八百壯士聲請釋憲　嗆聲國無寧日

為抗議年金改革，八百壯士等反年改團體今(13)日前往司法院遞交釋憲聲請書，八百壯士發出聲明指出，民進黨所推動的「軍公教退撫法案」不停地透過政治欺詐的手法，矇騙國人說改革過程絕無違法違憲，一切依法行政，然卻一直迴避軍公教所提執政黨直接「釋憲」的要求，這種理盲又缺乏同理心，強制硬幹的年金改革作為，是否違法違憲？相信國人都非瞎子心知肚明，在彼此信任完全崩解情形下，所衍生撕裂的情緒與仇視對立，即使「軍公教退撫法案」強制過關如願施行，那也只是國無寧日的開始。



八百壯士批評，政府自軍公教年金改革啟動近兩年以來，即透過政治手腕，運用民粹、政客、綠嘴不停地灌輸國人，這些人是米蟲、是既得利益者、是導致世代無法改善的原罪者，執政迄今從未間歇過；同時政策上不斷地採取「分割擊滅」的策略。對外強調「政府財政困窘、基金面臨破產」，不得不快馬加鞭地遂行退撫制度改革，以彰顯其正當性。