總統：中國外交打壓 台灣人民感受美國挺你

蔡總統說，莫健先前在美國史丹佛大學演講時提到台灣民主經驗不僅在整個印太區域，甚至全世界都樹立成功榜樣；她相信，台灣與美國共享的民主價值是台美重要的基石

蔡總統致詞提到，昨天她與莫健一起見證AIT新館落成，新館的啟用象徵台美歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長而且持續深化的重要里程碑。

她說，在台灣關係法以及6項保證的基礎上，美方除了去年宣布軍售，今年也核准美國國防廠商參與潛艦國造的行銷許可；台灣在國防安全議題上，會持續與美國合作，共同維護區域和平穩定。

蔡總統指出，中國這陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示「他們在單方面地改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高」；面對這樣挑戰，感謝美國等理念相近國家在國際場合對台灣支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到「美國挺你」。

蔡總統說，美國總統川普簽署台灣旅行法後已有多位美國資深官員來台，台灣也將再次派遣大規模企業領袖代表團參加選擇美國投資高峰會，雙方合作交流會持續深化，一定會為彼此人民創造更多利益；台美之間會以更堅實的互信合作，一起面對區域各種挑戰。

莫健致詞回應指出，AIT新館落成意義重大，這是美國對台美關係的投資，同時也是美國對深化台美關係的承諾。

莫健並提到，美國意識到台灣面臨的狀況非常特殊，也面臨越來越多的壓力，美國承諾會一起與台灣面對挑戰，幫助台灣維護和平穩定。（編輯：林淑媛）1070613