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政治

名家論壇》錢震宇／假新聞　真攻擊

文／錢震宇2018/06/13 17:00
▲農委會7日下午召開記者會，副主委陳吉仲公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉」。中央社記者楊淑閔攝107年6月7日
▲農委會7日下午召開記者會，副主委陳吉仲公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉」。中央社記者楊淑閔攝107年6月7日

媒體報導，蔡英文政府為對抗「假新聞」，將啟動闢謠行動，行政院與各部會官網設立爭議訊息澄清專區，開始要向「假新聞」宣戰。甚至有民進黨立委提案修法，對散布假新聞者要處以「三日以下拘留或三萬元以下罰鍰」。我的老天鵝啊！有沒有搞錯？政府無法及時傳遞正確訊息給人民，現在還要用法律來限制人民的言論自由，難怪有人說「綠色恐怖」比「白色恐怖」有過之而無不及。

再說，蔡英文打假也搞錯對象，她不滿網路上散播蕉價下滑的圖片及訊息，遭致蔡政府被批評，引發農民不滿。然而，香蕉價格下滑是事實、農委會沒有作為也是事實，民眾將這樣的「事實」傳遞出去，有錯嗎？蔡英文為了要鞏固住農民這塊，不惜痛斥農委會，揚言要打擊假新聞，但掩蓋不了執政的無能，以及面對支持者流失所呈現出來的氣急敗壞。

社群媒體發達不是這一兩天的事情，網路平台傳遞訊息也不是今天才發生，蔡英文難道會不知道嗎？想想2014年的台北市長大選，柯文哲不就靠著一篇篇「假新聞」及網路社群帶風向，讓他順利選上市長，後來他也坦承自己有不少「網路支持者」。遠見雜誌日前一篇報導就說，「養網軍爆卦、帶風向，選舉年要到了，政治假新聞勢必捲土從來」，宣告「假新聞」將再次引發風暴。

既然「假新聞」的背後是有人在刻意操控，蔡英文就應該是設法追訴諸造假源頭，而不該用法律去框限民眾的言論及意見自由。

個人認為，「假新聞」與「假訊息」是不一樣的，「假新聞」是有目的性的，而且是帶有惡意、汙衊，並透過新聞發布的管道傳散，讓人誤以為真；「假訊息」充其量只是針對一件事物或產品，個人依其好惡做出價值判斷，因為在網路世界人人都可以當成訊息的發起人，一張圖、一段文字，就傳出去了，非常廉價、方便、好用。

隨著「假訊息」在網路社群、PTT、網路論壇、通訊軟體上流傳，但這時候都還只是「假訊息」；直到網路媒體、電子或平面媒體在不同管道上看到這篇「假訊息」，認為這有報導的價值，進一步去採訪後，這則「假訊息」就變成「假新聞」了。

重點是，這則訊息或報導的本身還是「假的」，媒體如果沒有秉持新聞專業或良知，順著「假訊息」的內容報導，不去求證，或明知道不是事實還堅持要報導，最後出來的就是一則充滿惡意的「假新聞」，不僅對報導對象不公平，也傷害了媒體的公信力。

可悲的是，有許多媒體明知道這是篇「假新聞」，只因為可以迎合當權者或衝高點閱率，依舊照做不誤。也是因為如此，民眾開始不相信媒體、不信任記者，開始自行拍攝現場影音或是將所認知到的事實，用自己的管道傳播出去，所以開始有不同的版本傳出。

一件事情搞到最後，到底是要相信媒體？還是相信自己的朋友？你能分清楚誰才是「假新聞」嗎？

如今，蔡英文所率領的民進黨，竟要把「假新聞」的帳算到全民頭上，豈不是本末倒置。新聞媒體有新聞編輯室，有專業的守門人，若他們不去過濾求證，只為了搶快、選邊站而去報導「假新聞」，責任是不是比按下發送鍵的民眾責任要更大，蔡英文不敢對媒體開刀，只敢欺負民眾，更是顯露出她的怯弱與苟且。

過去，不少藍營政治人物受到「假新聞」中傷、抹黑，從沒看到蔡英文出面聲援；現在只因為北農總經理吳音寧遭到外界質疑後，蔡英文趕緊跳出來說是被「假新聞」害得，給吳音寧送暖，還要黨籍立委修法開罰，這樣的政治操作手法實在拙劣，民眾都看在眼裡。

因為「假新聞」而屢屢獲益的蔡英文、柯文哲，縱容躲在網路匿名大牆後的網軍及側翼攻擊異己、抹黑政敵，悶不吭聲、事不關己，如今惡果都將自己面對。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇假新聞柯文哲蔡英文香蕉
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