滙豐：4大考量 美國今年升息3次

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）滙豐私人銀行表示，基於美國核心通膨仍溫和等4大考量，預期美國聯準會今年將升息3次，即今年6、9月各將升息1碼後，要到明年3月才會再升息一次。

滙豐私人銀行今天舉辦2018年下半年投資展望會，滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，儘管已開發經濟體已進入景氣擴張週期的後段，但美國減稅政策的刺激，加上新興市場的結構性快速增長，將延長這一輪全球商業週期的復甦，預料今、明兩年全球經濟成長率分別維持在3.0%、2.9%。

滙豐私人銀行預期，聯準會在今年6月、9月各升息1碼後，之後要到明年3月才會再升息一次，同時預估美國10年國債收益率將在3.0%以下保持平穩，並可能在下半年進一步回落。