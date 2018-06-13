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滙豐：4大考量 美國今年升息3次

中央社2018/06/13 12:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北13日電）滙豐私人銀行表示，基於美國核心通膨仍溫和等4大考量，預期美國聯準會今年將升息3次，即今年6、9月各將升息1碼後，要到明年3月才會再升息一次。

滙豐私人銀行今天舉辦2018年下半年投資展望會，滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，儘管已開發經濟體已進入景氣擴張週期的後段，但美國減稅政策的刺激，加上新興市場的結構性快速增長，將延長這一輪全球商業週期的復甦，預料今、明兩年全球經濟成長率分別維持在3.0%、2.9%。

滙豐私人銀行預期，聯準會在今年6月、9月各升息1碼後，之後要到明年3月才會再升息一次，同時預估美國10年國債收益率將在3.0%以下保持平穩，並可能在下半年進一步回落。

然而，相對不少機構預期聯準會今年會升息4次，滙豐相對審慎，預期聯準會僅升息3次。

范卓雲表示，滙豐預期聯準會今年升息3次主要基於4大考量，首先，美國核心通膨仍溫和上升，短期看不到通膨惡化；其次，歐洲政治風險干擾；第三，美國拒簽G7聯合公報，使得G7高峰會後的全球貿易戰恐升溫；第四，當聯準會升息過快時，會使得美元進一步走強，而當美元過強時，會對美國經濟構成壓力。

至於貨幣方面，滙豐私人銀行指出，受惠於健康的週期性成長，預計美元在2018年下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎。范卓雲指出，美元這波強勢，部分動能將由歐元弱勢所帶動，美元走強也可能對新興市場造成影響。

在資產配置方面，滙豐私人銀行保持對全球股票的加碼配置，減持政府債券。范卓雲表示，隨著第1季股市遭拋售及第2季市場進一步回穩，環球股市基本面和估值將更具吸引力，相信投資人信心會在下半年回升，支持股市重拾升軌。

范卓雲指出，MSCI在今年6月、9月將A股納入國際指數，另外，今年秋季中國的四中全會召開將聚焦改革開放議題，都會對中國股市帶來正面催化作用，維持對中國股票及債券的加碼配置。（編輯：張良知）1070613

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