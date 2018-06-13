巴基斯坦政黨領袖：印巴應效法川金會

（中央社記者康世人新德里13日專電）川金會結束，巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派黨主席夏巴茲指出，印度與巴基斯坦應仿效美國和北韓，從核爆邊緣回來。

美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡峰會簽署文件，承諾共同致力朝鮮半島無核化。夏巴茲（Shahbaz Sharif）在推特（Twitter）推文，美國和北韓在韓戰後存在矛盾，威脅用兵和使用核武，但新加坡峰會是印度和巴基斯坦效法的範例。

夏巴茲認為，如果美國和北韓可從核爆邊緣回來，印度和巴基斯坦沒有理由不能做同樣的事，這可以從克什米爾的對話開始，當地人民抵抗並拒絕印度占領。