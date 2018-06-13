巴基斯坦政黨領袖：印巴應效法川金會

（中央社記者康世人新德里13日專電）川金會結束，巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派黨主席夏巴茲指出，印度與巴基斯坦應仿效美國和北韓，從核爆邊緣回來。
美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡峰會簽署文件，承諾共同致力朝鮮半島無核化。夏巴茲（Shahbaz Sharif）在推特（Twitter）推文，美國和北韓在韓戰後存在矛盾，威脅用兵和使用核武，但新加坡峰會是印度和巴基斯坦效法的範例。
夏巴茲認為，如果美國和北韓可從核爆邊緣回來，印度和巴基斯坦沒有理由不能做同樣的事，這可以從克什米爾的對話開始，當地人民抵抗並拒絕印度占領。
他強調，現在是區域展開和平談判的時候，國際社會須把焦點放在阿富汗和平進程，巴基斯坦和印度也應就克什米爾主權議題恢復對話，依據聯合國決議，解決惡化的克什米爾紛爭。
印度與巴基斯坦因克什米爾主權歸屬，長期處於戰爭邊緣。雙方試圖和解，但巴基斯坦恐怖組織常跨境印度恐攻。印度當局指控，巴國軍方強硬派幕後支持恐攻，以瓦解印巴和平進程。
前巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）曾指，巴國當局允許恐怖份子跨境到鄰國恐攻。
夏立夫曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）達成共識，推動印巴和解進程，但巴基斯坦恐怖份子多次攻擊印度軍事基地。
印度指控，巴基斯坦三軍情報局幕後支持恐怖份子，攻擊印度軍事基地。巴國拒絕懲處策劃者，夏立夫也遭罷黜，兩國邊境近年不斷發生零星戰鬥，雙方最近同意停火，但巴國不時違反協定。（編輯：廖漢原）1070613