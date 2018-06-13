NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈最萌嘻哈團熱跳防彈曲　路人被撩暈林為洲堅持民調　抵不過反對聲浪大8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

巴基斯坦政黨領袖：印巴應效法川金會

中央社2018/06/13 12:34
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里13日專電）川金會結束，巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派黨主席夏巴茲指出，印度與巴基斯坦應仿效美國和北韓，從核爆邊緣回來。

美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡峰會簽署文件，承諾共同致力朝鮮半島無核化。夏巴茲（Shahbaz Sharif）在推特（Twitter）推文，美國和北韓在韓戰後存在矛盾，威脅用兵和使用核武，但新加坡峰會是印度和巴基斯坦效法的範例。

夏巴茲認為，如果美國和北韓可從核爆邊緣回來，印度和巴基斯坦沒有理由不能做同樣的事，這可以從克什米爾的對話開始，當地人民抵抗並拒絕印度占領。

他強調，現在是區域展開和平談判的時候，國際社會須把焦點放在阿富汗和平進程，巴基斯坦和印度也應就克什米爾主權議題恢復對話，依據聯合國決議，解決惡化的克什米爾紛爭。

印度與巴基斯坦因克什米爾主權歸屬，長期處於戰爭邊緣。雙方試圖和解，但巴基斯坦恐怖組織常跨境印度恐攻。印度當局指控，巴國軍方強硬派幕後支持恐攻，以瓦解印巴和平進程。

前巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）曾指，巴國當局允許恐怖份子跨境到鄰國恐攻。

夏立夫曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）達成共識，推動印巴和解進程，但巴基斯坦恐怖份子多次攻擊印度軍事基地。

印度指控，巴基斯坦三軍情報局幕後支持恐怖份子，攻擊印度軍事基地。巴國拒絕懲處策劃者，夏立夫也遭罷黜，兩國邊境近年不斷發生零星戰鬥，雙方最近同意停火，但巴國不時違反協定。（編輯：廖漢原）1070613

滙豐：4大考量 美國今年升息3搶救蕉農 中油全台直營站開賣香

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan