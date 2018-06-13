台積電魏哲家看半導體：無所不在變無所不能

（中央社記者潘姿羽台北13日電）今年是積體電路發明60周年，台灣半導體產業協會理事長暨台積電總裁魏哲家今天在科技部舉辦的活動發下豪語，直指在新興科技的發展下，半導體會從無所不在，變成無所不能。

科技部今天舉辦「IC60－I see the future」系列活動啟動記者會，由科技部長陳良基、政務次長許有進主持，也邀請產業界重量級人物到場，如魏哲家、鈺創科技董事長盧超群，台北市電腦商業同業公會理事長、和碩科技董事長童子賢，以及聯發科副董事長謝清江、日月光執行長吳田玉等。

魏哲家致詞時指出，現在幾乎人人都有智慧型手機，甚至有些人有不只1支智慧型手機，還會有平板電腦，而這些行動裝置都少不了半導體，這就顯示了在科技社會下，半導體的重要性。