過敏性休克恐要命 研究：8成是藥物引起

柳復兆指出，這些症狀通常在接觸過敏原後數分鐘至半小時內發生，且過敏情形可延續數小時之久，若沒有及時治療，恐有致命的危險。

長庚醫院今天在記者會中公布這項研究成果，長庚醫院麻醉部醫師柳復兆表示，「過敏性休克」是一種嚴重的過敏反應，發病速度極快，常會引起一連串的異常生理反應，常見的症狀包括皮膚起疹、嘔吐、頭暈、噁心嘔吐，甚至出現舌頭、咽喉腫脹，導致呼吸困難、血壓急速下降等。

（中央社記者張茗喧台北13日電）長庚醫院研究發現，全台每年有約300名過敏性休克案例，有8成是藥物導致，50歲以上族群最多，嚴重恐要命。醫師提醒，民眾吃藥前最好記下藥物成分，可避免藥物過敏再次發生。

為了解台灣過敏性休克的實際狀況與嚴重度，林口長庚醫院研究團隊分析2005至2012年的健保資料庫，發現有2219人因過敏性休克而住院，其中男性1186人、女性1033人。

研究顯示，全台每年每百萬人口中約有12.71至13.23人因過敏性休克住院，換言之，每年約有300例過敏性休克案例發生。

進一步研究發現，過敏性休克患者中有多達8成、約1801人是因藥物引起的過敏性休克，以年過50歲者發生藥物過敏性休克的機率較高，其中70到79歲年齡層比率最高；另2成、約418人是食物引發的過敏性休克，以10歲以下、70歲以上比例較高。

根據健保署統計，最常引發過敏性休克的藥物以「非專一性藥物和物質」占663例最多，其次依序是「抗生素」314例、「止痛藥、退燒藥及抗風濕藥物」254例、「系統性用藥」254例、「其他」146例。

這項研究已於去年11月發表在國際知名期刊「休克」（SHOCK）。

長庚醫院麻醉部主任余黃平說，過敏症狀往往會隨過敏次數加劇，同一種藥第一次吃可能只是皮膚癢，患者通常都不以為意，但第二次可能就會引起嚴重的過敏性休克，加上市售感冒藥經常是複方成分，小小一顆卻含有多種藥物，多數民眾一旦過敏也搞不清楚是對哪個成分過敏。

余黃平建議，民眾在吃藥前最好記下藥物成分，若誘發過敏也能記下藥物成分，可避免藥物過敏再次發生；若是曾有嚴重藥物過敏史或發生嚴重過敏反應的人，要接受手術麻醉時應告知手術醫師及麻醉醫師，先進行藥物篩檢，遠離過敏風險。

長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏呼籲，人體體質、免疫系統可能隨年齡改變，年紀漸長免疫調節能力也可能變差，因此即便過去吃特定藥物、食物從未過敏，不代表一輩子都不會過敏。

他也提醒，一旦身旁家人、朋友出現過敏症狀，應立即打119並告知可能是過敏症狀，以便急救人員及時處理。（編輯：黃于）1070613