Guess共同創辦人遭控性騷 辭執行董事職

法新社報導，Guess在向證券交易委員會（SEC）提交的文件中寫道，馬仙諾「與模特兒和攝影師溝通時做出不良判斷，讓自己處於可能遭人指控，且確實遭人指控做出不當行為的情況」。

（中央社紐約12日綜合外電報導）時尚品牌Guess共同創辦人馬仙諾被控性騷後遭到調查，他今天宣布辭去執行董事長，但將留任創意總監到明年年初，以完成職務交接。

根據文件，遭控後馬仙諾已立即辭去執行董事長一職，但將續任創意總監，支薪到明年1月30日，「以順利交接職務責任」。

馬仙諾主動放棄2月20日到6月11日間的薪水。

兩名獨立調查人員針對馬仙諾「口頭和訊息中語出不當，以及違背意願的進一步作為，包括親吻和撫摸」等指控，進行調查。

據文件說法，調查人員訪問了超過40人、檢視約150萬頁的資料，但也寫道：「許多指控無法獲得證實。」

代表4名受害人的律師布倫（Lisa Bloom）表示，馬仙諾將續留公司直到明年，讓她感到很「失望」。

「我們不認為一名受到如此多確鑿性侵指控的人夠格領導任何公司，更別說是銷售對象以女性為主的公司。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070613