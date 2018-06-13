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中央社

Guess共同創辦人遭控性騷 辭執行董事職

中央社2018/06/13 12:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約12日綜合外電報導）時尚品牌Guess共同創辦人馬仙諾被控性騷後遭到調查，他今天宣布辭去執行董事長，但將留任創意總監到明年年初，以完成職務交接。

「紐約郵報」（New York Post）報導，服飾品牌Guess成立已有37年歷史，4個月前，超模凱特阿普頓（Kate Upton）和其他人指控馬仙諾（Paul Marciano）性騷擾。

法新社報導，Guess在向證券交易委員會（SEC）提交的文件中寫道，馬仙諾「與模特兒和攝影師溝通時做出不良判斷，讓自己處於可能遭人指控，且確實遭人指控做出不當行為的情況」。

根據文件，遭控後馬仙諾已立即辭去執行董事長一職，但將續任創意總監，支薪到明年1月30日，「以順利交接職務責任」。

馬仙諾主動放棄2月20日到6月11日間的薪水。

兩名獨立調查人員針對馬仙諾「口頭和訊息中語出不當，以及違背意願的進一步作為，包括親吻和撫摸」等指控，進行調查。

據文件說法，調查人員訪問了超過40人、檢視約150萬頁的資料，但也寫道：「許多指控無法獲得證實。」

代表4名受害人的律師布倫（Lisa Bloom）表示，馬仙諾將續留公司直到明年，讓她感到很「失望」。

「我們不認為一名受到如此多確鑿性侵指控的人夠格領導任何公司，更別說是銷售對象以女性為主的公司。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070613

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