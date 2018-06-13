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中央社

美國北韓簽署聯合聲明 韓媒：未寫入CVID

中央社2018/06/13 12:38
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：南韓觀點

（中央社記者姜遠珍首爾13日電）美國總統川普與北韓國務委員長金正恩12日舉行高峰會，協議共同努力建立韓半島和平機制。兩位領導人承諾，美國將為北韓提供安全保障，北韓將努力實現韓半島完全非核化。

不過，南韓「中央日報」今天在頭版頭條中表示，兩位領導人發表的聯合聲明中，並沒有寫入川普堅持主張的「完全、可驗證且不可逆的無核化」（CVID）。

報導指出，北韓棄核再次變成一個不確定問題，無法保證結局。作為一場備受世界期待的「核談判」，兩位領導人卻沒有對何時、如何棄核、如何進行驗證的問題達成任何協議。

報導說，川普在與金正恩舉行峰會之後，在獨自舉行的記者會上，爆炸性宣布停止韓美聯合軍演。他使用「軍事演習」（war games）」、「挑釁性」等措辭，描述旨在彰顯盟友關係的韓美聯合軍演，並指這是「十分昂貴的訓練」，完全套用了北韓譴責韓美聯合軍演的邏輯思路。

報導稱，對於韓美同盟的核心駐韓美軍問題，川普也表示：「現在北韓美國並未討論這一（撤軍）問題，但希望以後可以實現。」美國總統在與北韓領導人會面之後，作出動搖韓美同盟基礎的表態，預計將對南韓的安全局勢造成巨大影響。

報導指出，對於南韓來說，未能得到北韓對CVID的承諾，無疑是一個沉痛的結局。不過，金正恩承諾努力實現非核化，也可以算作是一項進展。

特別是，北韓美國層峰70年來首次會晤並互相握手，協議「結束數十年的緊張和敵對行為」，有助於打破長久以來韓半島的冷戰格局，構建和平機制。

川普在記者會上談到與北韓建交的可能性，他表示「希望韓國戰爭能夠很快結束」，大大提高了人們對於雙方的期待。

報導指出，金正恩表示，與川普簽署聯合聲明是「結束過去、開啓歷史的署名」，表示「世界將見證一個重大的變化」，北韓棄核就會是這個「重大變化」的出發點。（編輯：屈享平）1070613

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