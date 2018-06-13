傳企業搶買大華科大 教部要求校產信託

（中央社記者陳至中台北13日電）媒體報導，大華科技大學因財務危機，準備引進外部資金，但引發企業覬覦學校土地的質疑。教育部今天表示，已要求校方將校產信託，杜絕土地炒作的疑慮。

「自由時報」今天報導，位於新竹縣的大華科大近年招生狀況不佳、部分科系遭停招，傳出財務危機。目前有2組團隊有意願接手，外界擔心校產將成土地買賣的灰色地帶。

教育部技職司長楊玉惠今天受訪表示，大華科大確實經營較困難，雖然教師薪資還是有如期發放，但學校現金不足，教育部要求董事會儘速投入資源，避免發生欠薪的狀況。