傳企業搶買大華科大 教部要求校產信託

（中央社記者陳至中台北13日電）媒體報導，大華科技大學因財務危機，準備引進外部資金，但引發企業覬覦學校土地的質疑。教育部今天表示，已要求校方將校產信託，杜絕土地炒作的疑慮。
「自由時報」今天報導，位於新竹縣的大華科大近年招生狀況不佳、部分科系遭停招，傳出財務危機。目前有2組團隊有意願接手，外界擔心校產將成土地買賣的灰色地帶。
教育部技職司長楊玉惠今天受訪表示，大華科大確實經營較困難，雖然教師薪資還是有如期發放，但學校現金不足，教育部要求董事會儘速投入資源，避免發生欠薪的狀況。
楊玉惠表示，據教育部瞭解，大華科大向外尋求企業資金投入，目前有兩組團隊有意合作，「這塊我們樂觀其成，假如企業願意協助，在人才培育上給予資源，我們都非常歡迎。」
但外界質疑兩組團隊只是看上學校的土地，楊玉惠對此表示，已要求大華科大比照之前亞太創意技術學院、台灣觀光學院的案例，先將校產「信託」。她認為，此舉可以保護學校，對有意投資的團隊來說，也可杜絕土地炒作的疑慮，對彼此雙方都有益。
另外，有意投入大華科大的兩組團隊中，傳出其中一家在中國大陸有龐大事業。楊玉惠表示，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第73條，大陸地區人民、法人等，非經主管機關許可，不得在台灣地區從事投資行為。教育部將把關，後續會密切觀察投入的資金來源。（編輯：黃瑞弘）1070613