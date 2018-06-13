川普開徵汽車關稅 通用福特股價緊跟加元 恐先受創

儘管美國與盟國之間的貿易緊張局勢升溫，但市場仍然相對平靜。 Univest Wealth Management 投資長 Timothy Chubb 表示，「市場現在已經累了，華府不斷傳出新聞，但常常都只是談判的策略，這些消息背後都有操作的手，還得再拼拼湊湊才完整，市場現在已經學乖了，不必立刻做出反應。」

在加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 宣布將對美國價值 128 億美元的產品實施報復性關稅後，上週末美國川普總統批評特魯多「不誠實且軟弱」，並允諾除了現行的鋼鐵和鋁進口關稅以外，還要追加課徵進口汽車的關稅。

但這不代表市場不關心貿易狀況，Haidar 資本管理公司首席執行官 Haidar 表示，儘管加拿大今年經濟增強，意味著加元應該要上漲，但因為川普和特魯多對槓，週一和週二加元兌美元下跌，今年迄今加元兌美元下跌 3.4%。

加元兌美元走勢

一些股票與加元的關係比過去更緊密，其中包括美國汽車巨擘通用汽車 (General Motors) (GM-US) 和福特汽車 (Ford Motor）(F-US) 。

例如，與美元相比，福特和加元之間的相關係數自 1 月的 0 上升至今日的 0.35 (相關係數 1 意味著兩項資產同步移動)。通用汽車與加元的相關係數同期則自 0.04 上升至 0.29。

比福特的係數低是因為 5 月底時軟銀宣布投資通用汽車單位 22.5 億美元，讓通用股價大漲 13%。

通用汽車與軟銀合作，明年將讓自駕技術以共乘的方式提供給消費者。軟銀通用的 22.5 億美元，而通用將於本月結束交易後，投資 11 億美元在其自動駕駛單位 GM Cruise。

美國兩大車廠與加元價值之間的關係不算太意外，因為汽車是美加之間貿易的大宗，2017 年美加貿易中，汽車就佔了其進出口價值的 18%，而且通用和福特都有加拿大分部，生產大量汽車再回銷至美國市場。川普如果真的對汽車課進口關稅，恐怕對這兩家公司的股市都會造成衝擊。

川普想靠關稅讓汽車產業與就業機會返回美國，但這不會一夕之間發生改變，這不像其他產業，汽車廠商要移轉生產線必須花費很長的時間，對汽車徵收可能高達 25% 的關稅，這恐怕只會在爾後幾年成本轉嫁美國消費者。

然而，富國銀行全球經濟學家 Jay Bryson 卻認為，關稅對美國消費者的衝擊有限，他的研究報告指出，去年美國新車銷售總量只佔整體個人費支出的 2%，「不是每個家庭每年都會買輛車，所以車價上漲不會衝擊到消費者，除非他們打算買車。」

通用汽車股東會

通用汽車週二在年度股東會上重申致力於全電動車的未來，並稱將在第四季增加 Bolt 車款的產量，以滿足全球需求，此外也將在 2023 年之前，推出 20 款以上新型零排放汽車。

目前通用在底特律郊區的 Orion 組裝工廠生產 Bolt 汽車，通用發言人 Tony Cervone 表示，此回發言並非指真的要大量提升 Bolt 產量，而是「將產量一定比例移至海外，例如到南韓去。我們試著要填補一些國際國家的生產管道。」通用上個月關閉南韓的群山工廠。