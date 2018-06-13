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中央社

遭北檢起訴 王炳忠：沒一刀斃命證據大家法庭見

中央社2018/06/13 12:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北13日電）新黨發言人王炳忠今天說，北檢上午所謂的起訴記者會，恰恰說明他們沒有一刀斃命的證據，只用拼圖方式羅織罪名，他完全沒有收受大陸黨政軍機構資金支持，「大家一切法庭見」。

台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，今天依違反國安法等起訴新黨青年軍成員王炳忠等人。

王炳忠、林明正、侯漢廷等新黨青年軍今天上午舉行記者會。王炳忠說，北檢所謂的起訴記者會，恰恰說明北檢沒有一刀斃命的證據，沒確切證明他是如何危害國家安全、破壞社會安定，只用拼圖方式羅織罪名，拼出他們想要講的故事，他完全沒收受大陸黨政軍機構的資金支持。

王炳忠又說，既然要法院見，他要特別強調，不要再搞秘密審判，不要再用「國家安全」帽子，把所有事情鎖在黑箱，過去檢調不斷透過特定媒體放話，讓當事人在偵查不公開情況下百口莫辯，「有種公開審判」，讓社會大眾都能評斷，編織這樣的故事能不能禁得起質疑。

王炳忠表示，從去年1219事件爆發以來，他多次說明，自己沒有拿任何大陸黨政軍資金，去做迫害國家安全的事，他的手機、電腦也都被檢方拿去一一還原，「檢察官有什麼證據，能罪證確鑿來定我的罪？」

侯漢廷說，等收到起訴書後再進一步回應，新聞報導多與事實不符，面臨如此狀況，更加證明他一路走來始終如一，堅持的道路是正確的；林明正表示，今天看到這結果「不意外」，執政黨用盡所有手段打壓異議人士，「有什麼東西就到法庭說」。

與會的律師陳麗玲表示，很遺憾在台北地檢署開記者會前，沒有收到起訴書，一般審判的攻防是要平等的，她都沒看到相關犯罪事證，呼籲地檢署把證據一一攤開，並要求法院公開審理；秘密審理結果恐呈現一面倒，對民眾來說，沒有公開知的權利，對當事人也不公平。（編輯：李信寬）1070613

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