達麗股東會通過配發4.5元現金股利

謝志長認為，房市南熱北溫，市場目前仍是低利率、低總價、低月付等三低情況，資由於金充沛，利率長期低檔，房價不會下修太多，只是台北市豪宅客群較稀少，因此房價下修較明顯。

今天股東會同時改選7席董事，包括謝志長、黃美麗、林文龍、鄭水安；獨立董事為蔡欣芳、曾文哲、王麟祥等。

（中央社記者韋樞台北13日電）達麗建設今天股東會通過配發每股現金股利新台幣4.5元，董事長謝志長表示，今年台北和高雄各有建案入帳，位於美國西雅圖市中心的新商場建案，可望成為獲利成長主要動能。

對於西雅圖市的商場建案「達麗第五大道」，謝志長說，「達麗第五大道」預約出租，一個下午就全數登記完了，甚至排到第三順位，可見西雅圖市的商業不產需求超強。

謝志長說，當初購進「達麗第五大道」建地，每平方英呎約500美元，現在鄰近同樣大地塊已經漲到約1000美元，西雅圖市的商場建案可望成為推升獲利的主要動能。（編輯：陸倩瑤）1070613