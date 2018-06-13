遭指涉賄選 徐榛蔚：這是抹黑消費弱勢

（中央社記者劉冠廷台北13日電）花蓮縣長傅崐萁送民眾米的米袋上印有國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚的照片，遭指涉嫌賄選。徐榛蔚今天說，送禮給弱勢已行之有年，為何以前不說，現在才在抹黑，根本是消費弱勢。

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今天指控國民黨花蓮縣長參選人、立委徐榛蔚公然賄選，原因是傅崐萁送給民眾米的米袋上卻印有徐榛蔚照片。劉曉玫與律師鄭文婷上午也前往台灣高等檢察署按鈴申告。

徐榛蔚在立法院接受媒體訪問時表示，很遺憾在選舉還沒開跑前，民進黨就不斷的栽贓抹黑；長期以來花蓮都在關懷弱勢，這9年來傅崐萁一年三節發放米等物資，是既定、公開且不斷關懷弱勢的行動，她是縣長夫人，相信很多縣市的首長的夫人，都會參與兒童教育、弱勢關懷的行列。