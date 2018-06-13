米袋印照片 劉曉玫告傅崐萁夫婦涉嫌賄選

民進黨發言人林琮盛、律師黃帝穎、劉曉玫等人上午在黨中央舉行「拒絕賄選，檢調硬起來！」記者會，劉曉玫指出，花蓮縣長傅崐萁利用花蓮縣政府公告招標，大約在5月底、6月初以三節物資發放名義把米發送給13鄉鎮，米袋上印有傅崐萁和徐榛蔚夫婦的照片。

（中央社記者呂欣憓、劉冠廷台北13日電）民主進步黨花蓮縣長參選人劉曉玫今天說，花蓮縣長傅崐萁用公款招標，把印有自己和中國國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚照片的米發放給縣民，她到高檢署告發兩人涉嫌賄選。

劉曉玫在記者會中表示，據她了解，現場看到的是3公斤的米各一包裝成一袋，發放給中低收入戶、殘障戶等，「如果是傅崐萁發的，為什麼要放徐榛蔚的照片呢？徐榛蔚辦公室的人也都在，這就是夾帶圖利的行為」。

黃帝穎指出，花蓮縣長傅崐萁和徐榛蔚夫婦照片印在米袋上至少有3個問題，首先法律規定選舉文宣在品30元以下，一包米在市價至少199元，涉嫌違反選罷法，有賄選嫌疑；第二，用縣府招標，公器私用，涉及貪汙治罪條例的圖利罪；第三，公職人員要行政中立，為何花蓮縣政府使用預算，卻像競選文宣品發給選民。

對於相關指控，徐榛蔚在立法院接受媒體訪問時回應表示，很遺憾在選舉還沒開跑前，民進黨就不斷的栽贓抹黑；長期以來花蓮都在關懷弱勢，這9年來傅崐萁一年三節發放米等物資，是既定、公開且不斷關懷弱勢的行動，她是縣長夫人，相信很多縣市的首長的夫人，都會參與兒童教育、弱勢關懷的行列。（編輯：李淑華）1070613