川金會效應 印度盼揭露跨國核武擴散管道

文章認為，印度希望朝鮮半島去核化有助揭露北韓、中國和巴基斯坦的核武擴散管道，這些管道是巴國在飛彈競賽中脫穎而出的因素。印度的政策明確，不希望增加更多核武國家，對伊朗的態度也是如此。

「印度時報」（Times of India）評論指出，印度觀察家從未期望峰會有任何重大成果，印度不認為北韓領導人金正恩願意拆除核武，但如果北韓逐漸開放，融入主流國家，金正恩棄核可能會更容易些。

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度媒體評論川金會指出，印度從未期望峰會有重大成果，但期盼朝鮮半島無核化有助揭露中國、北韓與巴基斯坦間的核武擴散管道。

文章還指出，峰會另一個好處是北韓和美國建立直接關係，將一定程度削弱中國的影響力，雖然這很難打破，但已找到缺口，對印度都是好事。

「印度快報」（Indian Express）評論認為，川金會能夠成功，美國總統川普扮演重要角色。首先，川普未設前提與金正恩坐下來談，會談結束後，充分相信北韓領導人是可以合作的夥伴。

其次，川普較前任美國總統在提供北韓安全保證上走得更遠，他承諾減少在朝鮮半島舉行例行，但具侵略性的軍事演習。

印度前外交官普拉卡希（Vishnu Prakash）在「印度斯坦時報」（Hindustan Times）撰文指出，川金會成果在6個月前是難以想像的，當時雙方相互污辱，威脅要摧毀對方。

峰會證明了諺語「對立者永遠互相吸引」，驚悚中，川普與金正恩創造了歷史。（編輯：廖漢原）1070613