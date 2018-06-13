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北港武德宮捐贈建國國中獎學金　200人受惠

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/13 13:30
▲北港武德宮捐贈建國國中優秀學生獎學金 。(圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)
▲北港武德宮捐贈建國國中優秀學生獎學金 。(圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

雲林北港武德宮長期關心北港在地教育，為鼓勵學生認真向學，特地捐贈北港鎮建國國民中學優秀學生獎學金，今( 13 )日上午於建國國中舉行獎學金捐贈儀式，由北港武德宮主委林安樂代表廟方捐贈、建國國中校長林吉城代表接受，建國國中家長會長徐秀梅等人蒞臨觀禮；全校國一、國二、國三共計約 200 位同學獲贈。

北港武德宮主委林安樂期勉獲獎同學在學業上能持續努力、再創佳績，未來在畢業後也能夠有感恩的心回饋故鄉。

建國國中國三學生今( 2018 )年參加國中教育會考成績十分亮眼，一位學生榮獲 5A++及作文五級分佳績，獲得 5A 以上好成績也高達 12 人，並有 3 位同學寫作測驗滿級分，而國一、國二學生在本學期段考各科表現也十分傑出，校方致力於提升學生的讀書風氣及閱讀能力，學校教育團隊也用心指導孩子功課，家長會給予校方大力支持與協助，方能有此佳績。這次北港武德宮捐贈學校優秀學生奬學金，希望獎勵品學兼優、努力用功的北港子弟，更期望同學再接再厲、再創佳績，提供舞台讓孩子發揮，翻轉孩子的未來。

建國國中林吉城校長也鼓勵獲頒獎學金的同學，要學習感恩的心，加倍努力學習，在學業上奮發向上，日後工作上勤勉盡責，行有餘力造福社會成為雲林之光。

關鍵字建國國中武德宮獎學金國中教育會考
提施政說抱負　蕭淑麗建構市政藍圖文大宿舍案　侯友宜這麼回應

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