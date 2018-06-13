文大宿舍議題持續發酵　侯友宜：該怎麼處理就怎麼處理

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下位於台北市士林區的土地，租借給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵，甚至被拿來跟惡房東張淑晶比較；侯友宜哈哈大笑的回應，謝謝大家啦！如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。
侯友宜今日在前立委林鴻池、新北市議員周勝考、林國春、劉美芳及市議員參選人葉元之陪同下，出席板橋區江翠、新埔地區里長的座談會。針對租借給文化大學作為學生宿舍的土地，遭台北市都發局認定屬於住二特，不符合分租規定的看法時，侯友宜無奈的指出，這是 5 、 6 年前的舊聞，當時台北市的議員、都發局及建管單位都去看過，有一個認定，那時候都沒有問題。侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來，他的態度都很清楚，如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。
身兼時代力量主席的立委黃國昌為了「居住正義」，向藍、綠的新北市長參選人下戰帖，對民進黨新北市長參選人蘇貞昌的回應是肯定，卻批侯友宜態度傲慢、冷處理。侯友宜說，他在這段時間會不斷推出「居住正義」的政見，跟所有市民報告，每一個人把政見推出來，都可參與討論。
對手蘇貞昌把侯友宜與新北市長朱立倫綁在一起，還稱「現在整組都壞了了」，侯友宜則回應，新北市的同仁真的很辛苦、很認真、很努力，請大家給他們多多鼓勵給他們打氣，他們正在賣力的做事。