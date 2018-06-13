文大宿舍議題持續發酵　侯友宜：該怎麼處理就怎麼處理

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下位於台北市士林區的土地，租借給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵，甚至被拿來跟惡房東張淑晶比較；侯友宜哈哈大笑的回應，謝謝大家啦！如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。

侯友宜今日在前立委林鴻池、新北市議員周勝考、林國春、劉美芳及市議員參選人葉元之陪同下，出席板橋區江翠、新埔地區里長的座談會。針對租借給文化大學作為學生宿舍的土地，遭台北市都發局認定屬於住二特，不符合分租規定的看法時，侯友宜無奈的指出，這是 5 、 6 年前的舊聞，當時台北市的議員、都發局及建管單位都去看過，有一個認定，那時候都沒有問題。侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來，他的態度都很清楚，如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。