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中央社

官方嚴厲調控 北京周邊城市房價降溫

中央社2018/06/13 13:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北13日電）中國大陸地產研究機構12日公布100個主要城市房價研究報告顯示，房價雖仍上漲，但年增幅度縮小。在中國政府漸趨嚴厲的調控政策下，北京周邊城市房價降溫最為明顯。

經濟參考報報導，易居房地產研究院發佈北上廣深等全國100個城市住宅價格市場研究報告顯示， 2018年5月，受監測的100個城市新建商品住宅成交均價為每平方公尺人民幣1萬2514元（約新台幣5萬6000元），較4月成長0.7%，年增11.3%。

觀察歷史資料，當前百城房價已連續9個月超過1.2萬元的均價水準。

中國大陸房價年增幅在2017年7月時創下歷史新高的26.9%後，百城房價的年增幅已連續10個月持續縮小。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這代表中國政府近一年的政策調控出現效果，但從5月的統計資料來看，一線、二線、三四線城市成交均價年增幅分別為3.2%、14.0%和11.8%，二線城市將是未來調控的重點。

嚴躍進指出，「環京城市房價降溫態勢很明顯，這和此類城市面臨高壓政策有關」。部分城市群中的中小城市，因為嚴格的購房政策，房價已經明顯降溫，隨著投資投機需求的減少，此類城市的房屋交易開始疲軟。

不過，他認為，目前中國部分城市房價潛在上漲的動力依然存在，5月份的百城住房交易資料表現比預期要好，同時部分高端樓盤也拿到了預售證進而入市，這都可能帶來房價的反彈。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070613

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