漲多股壓力重 光碟雙雄同步跌停

（中央社記者田裕斌台北13日電）漲價題材帶動矽晶圓、被動元件、光碟片、MOSFET等族群近期漲幅可觀，相關個股今天盤中出現劇烈拉回，包括上櫃股信昌電、光頡、漢磊及上市的中環、錸德均打入跌停價位。

光碟片產業在全球第3大廠印度MBI退出市場後出現轉機，加上雲端儲存新商機浮現，帶動中環、錸德近期出現飆漲走勢，中環自5月以來一度漲至14.15元、漲幅133.88%，錸德股價更一度衝至19.65元，5月以來漲幅達233.05%。

錸德積極發展藍海的商用(B2B)碟片市場出現轉機，繼拿下Japan Disc專業B2B市場光碟片訂單後，又進一步卡位最新規格高密度高容量AD市場，並接獲Panasonic生產訂單，預計7月量產，可推升第3季營運表現。