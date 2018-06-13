軍改案朝野協商 下午將觸及深水區條文

延續12日的協商進度，朝野針對軍人退場機制交換意見，一開始處理昨天協商到一半的第14條條文時，國民黨立委曾銘宗、呂玉玲認為，條文中規定，「因其他事故，『經人事評審會考核』，必須予以停役」，新增的「人事評審會」考核機制，恐怕給軍方有逼退軍職人員的合法管道。

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北13日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商軍改案，上午經過兩個多小時的協商，討論約10條條文，但有關月退樓地板、起支俸率等深水區條文還沒討論，預計下午可望觸及。

民進黨立委王定宇說，理解在野黨的疑慮，但軍職人員的去留有明確規定，並沒有考量個別人員的特殊情況，且為了避免出現逼退情況，人事評審會特別設計有過半以上的外部委員。

朝野立委經過30多分鐘的討論，最後蘇嘉全裁示，在條文上明確載明必須「由當事人主動提出」，再經人事評審會考核，必須予以停役，以確保雙方權益。

呂玉玲要求將人事評審會的委員組成納入法條，蘇嘉全則建議，納入說明欄寫清楚，這部分朝野達成共識。

隨後朝野立委又在討論第15條時，對於軍士官停役與退伍的規定有不同看法與意見，經過一個多小時的討論仍然沒有結果，該條文遭到保留。不過，之後的第16條至22條朝野都沒有爭議，順利照行政院版本通過。

不過，軍改案中關鍵的月退樓地板、起支俸率、所得替代率、18%優惠存款利率等深水區條文，昨天到今天早上的朝野協商都還沒觸及，有機會在下午討論到第26條的起支俸率。（編輯：楊凱翔）1070613