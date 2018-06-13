立委籲重視能源正義 推動偏遠地區綠能發展

（中央社記者范正祥台北13日電）時代力量立委高潞．以用今天呼籲重視能源正義，積極推動偏遠地區及原住民部落綠能發展。對此，經濟部能源局李君禮說，過去行政機關是做的比較少，已提出相關試辦方案。

高潞．以用在立法院召開記者會，關切偏遠地區及原住民部落能源議題，期待政策推動能夠展現綠能先行、能源正義、原鄉參與、能源民主、由下而上精神。

受邀與會的李君禮說明相關政策推案進度，今年3月8日和5月29日已經發布「原住民地區參與再生能源設置補助作業要點」與「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，期盼促進偏遠地區能源正義和電業自由化目標。