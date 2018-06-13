藍營竹縣長選情紛亂　連受刑人都跳出來開砲反林為洲

中國國民黨今( 13 )日下午將在中常會討論新竹縣徵召楊文科參選縣長案，欲參選的立委林為洲接受訪問情緒激動落淚，仍強調「堅持制度」，塑造悲情英雄模樣。不過地方人士指出，這根本不是制度之爭，而是林為洲個人的失敗，他長期以來欠缺人和，不但鄉鎮長、縣議員反彈、生意合作夥伴痛罵，就連在監獄服刑 10 多年的受刑人都忍不住寫信砲轟林為洲。

署名「黃新堯」的受刑人寫信給某位政壇人士，表示服刑至今已 17 年多，對外界批判林為洲是「政治的投機者」甚感認同，直言「對政黨不忠，對選民哪會有信？」不但質疑林是為了個人口袋利益而參選，更爆料指出，林在任議員時曾與位女士有金錢糾紛。這封信件上，還蓋有監所「關懷的叮嚀」戳章，讓收信人感嘆「連受刑人都跳出來忍不住罵他，林為洲到底是得罪了多少人啊？」