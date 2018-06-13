藍營竹縣長選情紛亂　連受刑人都跳出來開砲反林為洲

中國國民黨今( 13 )日下午將在中常會討論新竹縣徵召楊文科參選縣長案，欲參選的立委林為洲接受訪問情緒激動落淚，仍強調「堅持制度」，塑造悲情英雄模樣。不過地方人士指出，這根本不是制度之爭，而是林為洲個人的失敗，他長期以來欠缺人和，不但鄉鎮長、縣議員反彈、生意合作夥伴痛罵，就連在監獄服刑 10 多年的受刑人都忍不住寫信砲轟林為洲。
署名「黃新堯」的受刑人寫信給某位政壇人士，表示服刑至今已 17 年多，對外界批判林為洲是「政治的投機者」甚感認同，直言「對政黨不忠，對選民哪會有信？」不但質疑林是為了個人口袋利益而參選，更爆料指出，林在任議員時曾與位女士有金錢糾紛。這封信件上，還蓋有監所「關懷的叮嚀」戳章，讓收信人感嘆「連受刑人都跳出來忍不住罵他，林為洲到底是得罪了多少人啊？」
過去被稱為「蘭花大盜」的黃新堯，曾與同學薛球、陳益華、劉金生等人共組強盜集團，犯下國軍新竹財務組搶案等10幾件持槍強盜重大刑案而震驚社會，薛球、陳益華後來被列為獵虎專案查緝要犯；黃在入監服刑後，早已經逐漸被淡忘，如今卻不甘寂寞自獄中寫信批評時政。
針對林為洲一直堅持的「制度」問題，黨務人員指出，根據「 2018 直轄市、縣市長提名特別辦法」中第四條規定：有 2 名（含）以上適當人選的直轄市、縣市，經中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送請中央提名審核委員會審議後，報請中常會核定徵召。現階段徵召楊文科的方式完全符合程序，也在制度範圍內，不解林為何一意孤行，要所有人遵照他個人的規則去走。