泰國台商11年愛心不間斷 千萬獎學金回饋社會

（中央社記者劉得倉曼谷13日專電）僑務諮詢委員郭修敏為鼓勵清寒子弟向學，連續11年頒發獎學金給泰國學子，累計發出超過千萬泰銖。她表示，取之於社會就要回饋社會。

來泰國打拚近30年的台商郭修敏，11年前入籍泰國，為感謝泰國社會給予的經營環境和員工貢獻，決定以頒發獎學金的方式回饋。初期是工廠周遭的小學及員工子女，逐漸擴大到整個工廠所在的佛統省，每年都有約150名學子受惠。

郭修敏的善行義舉，泰國僑界無人不知，在清邁或清萊山區中文學校，都有她與台商共同捐贈的校舍或文具。她表示，能夠助人是最快樂的事，她能夠在泰國經營事業，也要感謝泰國這一塊土地與人民。