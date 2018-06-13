NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈丁：年底贏　吳敦義2020就當選王炳忠遭北檢起訴　嗆綠神風特攻隊8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

泰國台商11年愛心不間斷 千萬獎學金回饋社會

中央社2018/06/13 13:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者劉得倉曼谷13日專電）僑務諮詢委員郭修敏為鼓勵清寒子弟向學，連續11年頒發獎學金給泰國學子，累計發出超過千萬泰銖。她表示，取之於社會就要回饋社會。

來泰國打拚近30年的台商郭修敏，11年前入籍泰國，為感謝泰國社會給予的經營環境和員工貢獻，決定以頒發獎學金的方式回饋。初期是工廠周遭的小學及員工子女，逐漸擴大到整個工廠所在的佛統省，每年都有約150名學子受惠。

郭修敏的善行義舉，泰國僑界無人不知，在清邁或清萊山區中文學校，都有她與台商共同捐贈的校舍或文具。她表示，能夠助人是最快樂的事，她能夠在泰國經營事業，也要感謝泰國這一塊土地與人民。

郭修敏11年前開始頒發獎學金給學習成績優秀家境貧困的泰國學生，希望他們獲獎後，能夠激勵奮發向上，用心學習，她會繼續做下去，鼓勵更多學子。

駐泰國經濟文化辦事處副代表石柏士12日在泰豐獎學金頒獎典禮時表示，希望所有受獎學生能夠感受郭修敏的愛心，認真學習，在未來有能力回饋時，將這份義舉散播出去，讓更多需要幫助的人獲得協助。

郭修敏今年5月獲得Daily Mirror與Toon BoonWisakha基金會共同選為「2018年優秀企業領導人」，6月初再獲頒「最佳慈善貢獻獎」。她多年以來熱心公益，受到泰國社會高度肯定，也承諾將繼續散播台灣的愛與關懷，發揮軟實力，做好國民外交。（編輯：屈享平）1070613

官方嚴厲調控 北京周邊城市...傳企業搶買大華科大 校長：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan