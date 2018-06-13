泰國台商11年愛心不間斷 千萬獎學金回饋社會

（中央社記者劉得倉曼谷13日專電）僑務諮詢委員郭修敏為鼓勵清寒子弟向學，連續11年頒發獎學金給泰國學子，累計發出超過千萬泰銖。她表示，取之於社會就要回饋社會。
來泰國打拚近30年的台商郭修敏，11年前入籍泰國，為感謝泰國社會給予的經營環境和員工貢獻，決定以頒發獎學金的方式回饋。初期是工廠周遭的小學及員工子女，逐漸擴大到整個工廠所在的佛統省，每年都有約150名學子受惠。
郭修敏的善行義舉，泰國僑界無人不知，在清邁或清萊山區中文學校，都有她與台商共同捐贈的校舍或文具。她表示，能夠助人是最快樂的事，她能夠在泰國經營事業，也要感謝泰國這一塊土地與人民。
郭修敏11年前開始頒發獎學金給學習成績優秀家境貧困的泰國學生，希望他們獲獎後，能夠激勵奮發向上，用心學習，她會繼續做下去，鼓勵更多學子。
駐泰國經濟文化辦事處副代表石柏士12日在泰豐獎學金頒獎典禮時表示，希望所有受獎學生能夠感受郭修敏的愛心，認真學習，在未來有能力回饋時，將這份義舉散播出去，讓更多需要幫助的人獲得協助。
郭修敏今年5月獲得Daily Mirror與Toon BoonWisakha基金會共同選為「2018年優秀企業領導人」，6月初再獲頒「最佳慈善貢獻獎」。她多年以來熱心公益，受到泰國社會高度肯定，也承諾將繼續散播台灣的愛與關懷，發揮軟實力，做好國民外交。（編輯：屈享平）1070613