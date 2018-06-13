不畏懼對岸打壓　蔡英文：台灣人民感受到「美國挺你」

蔡英文致詞時表示，上個月，莫健以「美台恆久的夥伴關係」為主題在史丹佛大學演講，提到台灣的民主經驗不只為整個印太區域，甚至為全世界都樹立了成功的榜樣。她相信，台灣和美國共享的民主價值，就是台美堅定友誼的重要基礎。

總統蔡英文今（13）日上午接見「美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）」一行，強調台美共享民主價值，雙邊將持續深化合作交流，共同面對區域的各種挑戰。她特別提到，近來中國大陸對台打壓不斷，尤其對岸壓迫航空公司矮化台灣時，美方仗義執言，讓台灣人民感受到「美國挺你」。

蔡英文說，在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，美方除了去年宣布軍售，今年4月也核准了美國國防廠商參與我國潛艦國造案的行銷許可。除了表達感謝，也要再一次強調，台灣在國防安全議題上，會持續和美國合作，共同來維護區域的和平穩定。

蔡英文指出，中國這一陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示他們在單方面的改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。面對這樣的挑戰，她要感謝包括美國在內理念相近的國家，在國際場合上對台灣的支持。尤其，當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到「美國挺你」。

莫健致詞時表示，AIT新館不僅是一棟新的建築物，同時也代表台美之間緊密的關係，以及美國對深化雙邊關係的承諾。此外，他認為從美國持續遵守《台灣關係法》，也看得出來美國對台灣的堅定承諾。

莫健主席指出，美國會不斷努力確保台灣能在國際場合上發言，針對台灣面臨持續增加的壓力，美國也承諾會和台灣共同面對挑戰，並一起維護和平及穩定。