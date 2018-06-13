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傳企業搶買大華科大 校長：依法呈報教育部

中央社2018/06/13 13:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣13日電）大華科技大學因財務問題，傳出有2家企業願意接手，但卻因雙方競爭惹出爭議，校長李右婷表示，校方均依法、教育部規定執行相關程序，也都會呈報教育部核定。

媒體報導，位在新竹縣芎林鄉的大華科技大學因財務問題，欲與企業合作引進外部資金活水，有兩家企業願意接手，彼此競爭，傳出校方先與其中一家企業簽訂備忘錄後，又與另一方接觸，因此委託律師發函向教育部檢舉。

對於外界擔心學校土地遭覬覦，教育部今天表示，已要求校方將校產信託，杜絕土地炒作的疑慮。

大華科技大學校長李右婷受訪表示，為提供學生優質學習環境，學校耗資新台幣3.8億興建的「志清樓」，於2015年啟用，其中有1.9億是向銀行貸款，將於明年8月開始還款，有企業願意協助學校解決資金問題，站在學校立場，樂見此事。

李右婷說，台灣因少子化衝擊，不少私校面臨資金問題，若有企業願意伸出援手，能讓學校可以無憂慮、穩定辦學，學生也充分擁有學習資源；另外，學校與企業合作，能提供學生有更多實習機會，畢業即就業，對教育界來說，是很正向的事。

李右婷認為，希望有更多企業能願意投入、支持教育，讓技職教育能穩定發展，一起培養學生競爭力。（編輯：黃瑞弘）1070613

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