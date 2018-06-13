信昌電配息1.5元 法人：今年業績逐季增

展望應用市場趨勢，信昌電表示，今年起到2022年全球應用終端產品主要以通訊、工業、電源、汽車及特殊品應用為成長主力，相關產品規劃與開發是後續布局重點。

展望今年，信昌電表示，今年可延續去年積層陶瓷電容（MLCC）缺貨情勢，MLCC工廠持續產能擴充，此外，被動元件產業仍處供需緊俏狀態，具有高度成長動能。公司持續在電容廠、電阻廠及瓷粉廠增加資本支出、擴充產能，並在電感事業部優化產品組合。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）陶瓷粉末及特殊型元件廠信昌電今天召開股東會，通過配發現金股利每股新台幣1.5元。法人預估信昌電今年業績可望逐季成長，年增上看4成。

法人預估，若MLCC缺貨狀況不變、被動元件產業景氣持續，信昌電今年業績可望逐季成長，預估信昌電今年業績可較去年成長4成。

從產品業績比重來看，法人表示，目前積層陶瓷電容（MLCC）占信昌電整體業績比重約45%，瓷粉占比約25%到26%，電阻占比約12%，電感占比約16%。

信昌電自結今年5月合併營收新台幣4.89億元，創歷史單月新高，累計今年前5月自結合併營收18.3億元，較去年同期大增46.3%。信昌電自結4月單月獲利9900萬元，每股純益0.58元。

信昌電去年受惠日韓廠商持續退出中高階市場、終端產品推陳出新，帶動被動元件耗用量提升，公司布局工規、車用、航太等高附加價值特殊規格產品效益顯現，去年合併營收新台幣31.62億元，創歷史次高，去年獲利3.62億元，較前年成長44.6%。去年每股稅後純益2.01元，前年EPS 1.36元。（編輯：李信寬）1070613