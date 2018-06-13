釣蝦場抽檢 抗生素逾2成不合格

行政院消保處消保官梁明圳表示，基於台灣特有釣蝦場消費休閒文化，今年4、5月會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、基隆市、彰化縣、屏東縣及宜蘭縣等9直轄市、縣（市）政府消保官及相關主管機關，對轄區共47家釣蝦場進行蝦類衛生安全品質抽驗，以及建築及消防安全進行聯合稽查。

消保處今天召開「公布釣蝦場所蝦類檢測及建管消防查核結果」記者會，公布調查結果。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）行政院消費者保護處抽查47家釣蝦場、65件樣品，其中有14件、逾2成抗生素檢驗不合格，提醒食用前應清洗、煮熟，並去除蝦頭。衛福部說明，若有違規之實可依食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬元以上、2億元以下。

他說明，共抽樣65件進行抗生素檢驗，結果14件不合格，包含5件超過動物用藥多重殘留分析48項（歐索林酸）法規標準值0.1ppm，9件超過四環黴素類7項（羥四環黴素及4-epimer- oxytetracycline）法規標準值0.1ppm，其中1件並驗出法規規定不得檢出的四環黴素。

針對檢驗結果，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海受訪表示，食用有可能引起人體過敏。

與會農委會漁業署養殖漁業組研究員兼獸醫師鄭淑文說，歐索林酸、羥四環黴素是抑制細菌滋長之用，為抗菌劑。

鄭淑文表示，四環黴素對人體恐有失聰等風險，目前不得用於水產。根據本次調查結果，會先對疑似有用藥的養殖場進行移動管制，地方農政單位會進行用藥管理跟輔導。

她進一步說明，若有違反規定，會依據動物用藥品管理法處分，違反移動管制及使用準則，都可依法開罰。

消保處消保官王德明分析，其中有3家違規比較嚴重，有一家不僅檢出不得檢出的抗生素，還有別種抗生素檢出為標準的15倍；另2家衛生安全、建管及消防都不合格。

消保處指出，抽檢釣蝦場建管及消防不合格34家、比率高達7成2。其中建管不合格30家，與會營建署代表說明，釣蝦場是低密度休閒場所，公安上偏屬低風險，實際稽查較少，會提醒地方政府加強查核。

違規重點3類，有1家避難出入口寬度不夠，為增建的違建，列管處理；未辦理建築物公共安全檢查11家，限期1個月改善；另外19家違建列管排拆。

至於消防安全管理有16家不合格，消防署表示，目前剩7家尚未改善完成。（編輯：黃瑞弘）1070613