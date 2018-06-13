台中和平警方安全座談會　加強溫泉區停車場安全

座談會中，和平警方提出「業者用心管理、警方細心巡邏、民眾放心停車」口號，並要求業者針對「監視器」、「照明設備」、「警報器」以及「安全人員巡查」等 4 項重要工作討論及提出策進作法。龍谷飯店業者在會中表示，將持續加強該停車場照明設備亮度並聘請保全巡邏該停車場，另多功能谷關立體停車場業者也允諾配合警方要求事項辦理，展現積極配合態度，可望減少停車場治安死角。

臺中市和平區雖治安單純，無大賣場及百貨公司，和平警方仍積極注意溫泉區停車場安全問題，避免北市百貨公司停車場治安事件發生。和平溫泉區停車場有龍谷飯店附屬停車場，以及多功能谷關立體停車場等 2 處，為加強治安維護及協調聯繫工作，和平警分局邀請停車場業者辦理安全座談會。

和平警方除責請在地谷關派出所加強巡邏外，另由警備隊於執行巡邏勤務時，將 2 處停車場列入巡查，提高巡邏密度及見警率。警方指出，警力有限、民力無窮，轄區治安維護仍需仰賴業者聘請保全及所屬員工加強巡查，如有發現不法，即時提供情資給警方，若因提供情資、協助偵破刑案者，可依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」規定，發放新臺幣 1,000 元至 20 萬元獎金，期待業者成為第三方警政最佳主角，營造市民安居樂業的生活環境。