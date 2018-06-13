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太貪心又白忙　上午竊電線下午就G G

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/13 14:27
▲竊取電纜線準備銷贓遭查獲，又藏毒在雨鞋中。（圖／嘉義縣警察局提供, 2018.06.13)
▲竊取電纜線準備銷贓遭查獲，又藏毒在雨鞋中。（圖／嘉義縣警察局提供, 2018.06.13)

嘉義縣梅山鄉朱姓、李姓男子， 9 日上午向友人借貨車，大老遠開到新竹市香山地區某工廠廠房，花 18 分鐘竊取台電包商 3 軸全新電纜線，超過貨車負載的準備南下回梅山鄉銷贓。沒想到，還來不及變現，就遭眼尖員警查獲，還被查獲毒品，白忙一場！

竊嫌朱男以載水為幌子欺騙友人信任出借小貨車，卻夥同李嫌北上新竹香山，偷竊台電包商的全新電纜線，僅花 18 分鐘，就得手達 2631 公斤(市值約新台幣 45 萬)的電纜線。因竊得的電纜線重量遠超過作案小貨車的重量，導致小貨車行駛時嚴重傾斜，隨時都可能有翻覆危險。為避免國道警方攔查，竊嫌改走人車較少的西濱快速道路， 2 人開了近 4 個小時車程，返回梅山鄉某資源回收場準備銷贓時，遭警方盤查而露餡，李嫌趁亂逃跑，朱嫌則現場就逮。

警方擴大偵辦，於朱嫌住處搜索時，眼尖的員警發現廁所內的紅色雨鞋十分突兀，進而在雨鞋內發現裝有一級毒品海洛因(毛重 1.18 公克)及吸食器的零錢包，案外案的將全案依竊盜罪以及毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

竹崎分局長江建忠提呼籲，毒品危害民眾甚深，且會衍生竊盜等不法行為，是警察首要查緝的重點勤務。暑假將至，他提醒青少年學子注意交友，勿接受來路不明的藥品、飲料，避免好奇一時傷害一世。

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警察志工備佳餚　慰勞員警歡度佳節文化體驗　新住民媽媽「粽」藝交流

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