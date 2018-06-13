太貪心又白忙　上午竊電線下午就G G

嘉義縣梅山鄉朱姓、李姓男子， 9 日上午向友人借貨車，大老遠開到新竹市香山地區某工廠廠房，花 18 分鐘竊取台電包商 3 軸全新電纜線，超過貨車負載的準備南下回梅山鄉銷贓。沒想到，還來不及變現，就遭眼尖員警查獲，還被查獲毒品，白忙一場！

竊嫌朱男以載水為幌子欺騙友人信任出借小貨車，卻夥同李嫌北上新竹香山，偷竊台電包商的全新電纜線，僅花 18 分鐘，就得手達 2631 公斤(市值約新台幣 45 萬)的電纜線。因竊得的電纜線重量遠超過作案小貨車的重量，導致小貨車行駛時嚴重傾斜，隨時都可能有翻覆危險。為避免國道警方攔查，竊嫌改走人車較少的西濱快速道路， 2 人開了近 4 個小時車程，返回梅山鄉某資源回收場準備銷贓時，遭警方盤查而露餡，李嫌趁亂逃跑，朱嫌則現場就逮。