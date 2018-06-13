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〈每日外資外匯觀點〉英鎊兌美元被低估3% 需先突破

鉅亨網2018/06/13 13:49
鉅亨網 / NOWnews
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周二受到川金會舉行及聯準會主席鮑威爾考慮在每次 FOMC 會議後舉行發布會的激勵，美元上漲；脫歐議案修正案投票通過後，英鎊大漲後，漲幅收斂。

道明證券外匯策略北美主管 Mark McCormick 指出，修正案投票通過可被視為英國更加偏向軟脫歐之路。

荷蘭合作銀行：英鎊兌美元被低估 3%

FXStreet 從技術面分析，英鎊兌美元若向上突破 1.342-1.344 壓力區間，將進一步上看 200 日均線 1.3601；但若跌破 21 日均線和 10 日均線，下檔支撐位於 1.3202 及近期低點 1.3040 之間。 

英鎊兌美元日K線圖。
英鎊兌美元日 K 線圖。

荷蘭合作銀行外匯分析師 Viraj Patel 重申，預期英鎊兌美元目前被低估 2.5-3%。

丹斯克銀行資深分析師 Piet Christiansen 也認為，歐元兌英鎊 200 日均線位於 0.8834 附近，若突破可視為短期看漲信號，且由於政治不確定，歐元兌英鎊近期仍存在上行風險。

市場今天關注歐美央行貨幣政策決議， 西太平洋银行 (Westpac) 分析師 Sean Callow 表示，儘管大宗商品價格對澳幣具有一定支撐，但本周影響匯率的重頭戲還是要看美國聯準會和歐洲央行利率決議，而美元本周的多空走勢不明確。

美元指數日K線圖。
美元指數日 K 線圖。

Plurimi 投資管理公司分析師 Patrick Armstrong 表示，預計歐元近期可能走強，但政治風險及美國和歐洲公債利差，將侵蝕歐洲央行退出寬鬆政策退場預期帶來的提振效果。

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