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即時跑馬燈王炳忠遭北檢起訴　嗆綠神風特攻隊文大宿舍案　侯友宜這麼回應8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

王炳忠遭北檢起訴　嗆蔡政府是「神風特攻隊」

記者林仕祥／台北報導2018/06/13 14:00
▲新黨青年軍王炳忠表示，蔡政府現在是「神風特攻隊」，對不合己意的政黨社團，發起大殲滅戰略。（圖／取自王炳忠臉書 , 2018.6.13）
▲新黨青年軍王炳忠表示，蔡政府現在是「神風特攻隊」，對不合己意的政黨社團，發起大殲滅戰略。（圖／取自王炳忠臉書 , 2018.6.13）

北檢偵辦陸生周泓旭共諜案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，今（13）日依違反國安法將王炳忠等4人起訴。對此，王炳忠召開記者會回擊，北檢並沒有讓他一刀斃命的證據，證明他完全沒有破壞國安的情事，更嗆蔡政府現在是「神風特攻隊」，對不合己意的政黨社團，發起大殲滅戰略。

王炳忠表示，民進黨執政兩年至今，已是山窮水盡、民怨四起，不得民心的蔡政府，不去思考如何化解兩岸僵局、翻轉台灣經濟，反而用神風特攻隊的手法，瘋狂發起大殲滅戰略，用各種法律手段對國民黨抄家滅族、拉攏親民黨，力求瓦解在野監督力量、用組織犯罪條例對待統促黨、用國安法的大帽子，迫害主張兩岸和平的新黨，甚至用轟動全台的「拔管」事件，壓制學術力量，但對社會大眾不滿的特定政治人物，總統卻親自出席護航，標準不一，大玩兩面手法。

王炳忠說，北檢稍早前的記者會秀出很多東西，但都沒有讓他一刀斃命的證據，沒有真正確切的證明，他是如何危害國家安全、破壞社會安定，全部都是檢調單位用拼拼圖的方式，羅織各種罪證。他強調，他沒有收受大陸黨政軍機構的資金支持，來從事諜報組織，檢方要怎麼編故事，「大家一切法庭見」。

王炳忠希望，既然大家法庭見，檢調就不要再搞什麼祕密審判，不需要用國安帽子，將所有事情通通鎖在黑箱裡頭，「有種就公開審判，在法庭上讓社會大眾公開評斷，到底這個故事有沒有道理，經部經得起推敲和質疑」。

北檢稍早前召開記者會表示，經查後發現，王炳忠等4人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士；王炳忠的父親王進步，以「中華代天文教拓展協會」為掩護，協助王炳忠管理及隱匿「國台辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」提供給王炳忠發展組織所需資金。認定一行人涉犯違反國家安全法的「意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織」罪嫌，將他們提起公訴。
 

關鍵字王炳忠共諜案北檢神風特攻隊
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