王炳忠遭北檢起訴　嗆蔡政府是「神風特攻隊」

北檢偵辦陸生周泓旭共諜案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，今（13）日依違反國安法將王炳忠等4人起訴。對此，王炳忠召開記者會回擊，北檢並沒有讓他一刀斃命的證據，證明他完全沒有破壞國安的情事，更嗆蔡政府現在是「神風特攻隊」，對不合己意的政黨社團，發起大殲滅戰略。

王炳忠表示，民進黨執政兩年至今，已是山窮水盡、民怨四起，不得民心的蔡政府，不去思考如何化解兩岸僵局、翻轉台灣經濟，反而用神風特攻隊的手法，瘋狂發起大殲滅戰略，用各種法律手段對國民黨抄家滅族、拉攏親民黨，力求瓦解在野監督力量、用組織犯罪條例對待統促黨、用國安法的大帽子，迫害主張兩岸和平的新黨，甚至用轟動全台的「拔管」事件，壓制學術力量，但對社會大眾不滿的特定政治人物，總統卻親自出席護航，標準不一，大玩兩面手法。