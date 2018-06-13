雲南小村天降隕石 幸運兒賣出74萬

（中央社台北13日電）半個月前，一顆隕石墜落在中國大陸雲南一個小村，帶來瘋狂的尋寶熱，最貴的隕石碎塊以人民幣16萬元（約新台幣74萬元）賣出。目前小村已回復平靜，當地政府正考慮將打造為隕石文化村。

綜合陸媒報導，6月1日21時40分，一顆隕石墜落在雲南西雙版納州猛海縣猛遮鎮曼倫村，尋找隕石的人們蜂擁而至。

中國科學探險協會隕石科學考察專業委員會常務副主任蔣維說，除了本村村民、愛好收藏者、科研隊伍和媒體，還有附近村的村民都湧入現場，「村裡可熱鬧了」。

隕石為當地村民帶來的是財富。那幾天，在稻田中、甘蔗地裡，數十名村民幾乎每兩公尺一人，弓腰埋頭尋寶。截至4日傍晚，在現場共找到約200多塊隕石，現場買賣價格1公克高達人民幣2000元，比黃金還貴；還有撿到隕石的村民惜售，「網上炒的太熱，就算給3000元不賣的人也有。」