蚊瘋不動外套　戶外旅遊免被蚊蟲叮咬

炎炎夏日，酷暑難耐，想要找個避暑好去處卻又不想走遠，擁有120年的知名戶外品牌歐都納，在今年推出「蚊瘋不動外套」和「涼感衣」，可以在戶外活動更舒適，6月7日起至7月1日止，歐都納年中慶全面開賣，消費滿額可參加轉轉樂，買Deuter背包，抽祕境之旅，還有舊包換新包的活動哦，幾乎通通有獎。



▲知名戶外品牌歐都納推出「蚊瘋不動」外套，戶外旅遊免被蚊蟲叮咬。（圖／業者提供）

夏天到了，蚊蟲開始肆虐，台灣位於亞熱帶到熱帶，戶外難免蚊蟲孳生。蚊子一多，就容易影響旅遊興致，更何況蚊蟲也是登革熱的源頭，然而市面上防蚊產品百百種，但難免有各自的缺點，歐都納的蚊瘋不動外套，結合防蚊科技與機能外套兩大特色，不僅防風、防曬，還加入了防蚊機能，一物可以三用，有效抗UV阻擋紫外線，透氣涼爽舒適，輕便好收納，室內室外穿脫自如，更重要的是水洗２０次以後，仍然具有80%的防蚊效果。



▲結合時尚與機能、不僅外型好看，且防風又防蚊。（圖／業者提供）

週末來個戶外輕露營，遠離都市的嘈雜又能一親自然芳澤，帶著極簡的行李及愉快的心情享受大自然，歐都納也推出3分鐘快速帳蓬、舒適通風的客廳沙網帳、露營桌椅、營燈頭燈…等商品，讓淺嚐露營樂趣的初心玩家，輕鬆搭營、享受夏日露營的樂趣吧！



▲歐都納年中慶推出各項優惠及抽獎。（圖／業者提供）



▲結合時尚與機能、不僅外型好看，且防風又防蚊。（圖／業者提供）



▲結合時尚與機能、不僅外型好看，且防風又防蚊。（圖／業者提供）