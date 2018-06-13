〈達麗股東會〉謝志長：房市「北溫南熱」 今年續推新

達麗建設 (6177-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長謝志長在會後指出，目前的台灣房市呈現「北溫南熱」的走勢，達麗在 2 年來已高雄賣出 1200 戶住宅，今年也預計在台中、及新北市陸續推案。
達麗建設預計今年將推出台中福德建案，地點在台中環中路靠近 12 期重劃區，總銷 19 億元，預計 9 月公開。同時，達麗建設 6 月 8 日公告取得台中市北屯區的 2500 坪，也將規劃推出。
達麗建設在新北市三重區重劃區建案也即將拿到建照，預計第 4 季推案預售，預計總銷 24 億元。
而達麗向新光紡織 (1419-TW) 購買的士林陽明段土地 700 坪，因另一建商瑞泰建設握有 200 坪土地在手，雙方將合建，合計 900 坪，規劃 25 坪、31 坪及 37 坪 3 種房型，單價每坪至少百萬元以上，總銷金額估計在 42-45 億元，預計 7 月送件申請建照。
達麗建設去年營收達 56.17 億元，毛利率達 32.6%，營業利益達 12.4 億元，稅後後純益達 11.35 億元，年增 2.08 倍，每股純益達 5.17 元，今天的股東會並通過配發每股 4.5 元現金股利。
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