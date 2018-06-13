〈達麗股東會〉謝志長：房市「北溫南熱」 今年續推新

達麗建設 (6177-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長謝志長在會後指出，目前的台灣房市呈現「北溫南熱」的走勢，達麗在 2 年來已高雄賣出 1200 戶住宅，今年也預計在台中、及新北市陸續推案。

達麗建設預計今年將推出台中福德建案，地點在台中環中路靠近 12 期重劃區，總銷 19 億元，預計 9 月公開。同時，達麗建設 6 月 8 日公告取得台中市北屯區的 2500 坪，也將規劃推出。

達麗建設在新北市三重區重劃區建案也即將拿到建照，預計第 4 季推案預售，預計總銷 24 億元。