網家打資源戰衝營收 設定3大發展目標

網家 (8044-TW) 今 (13) 日召開股東常會，網家強調 2018 年電商資源戰時代來臨，在消費者取得商品的成本將越來越低的情況下，資源戰將以能實質收穫為目標，拚增加營收和市占率，同時，將加快 App 的開發速度、擴展區域物流倉布局，並伺機擴展東南亞跨境市場。

對於小股東擔心虧損影響營運，網家董事長詹宏志認為，商店街與蝦皮的虧損都是為了取得更重要的領先地位。

網家認為，必須加快 App 開發速度來強化行動購物競爭力，目標每季一次大更心來鞏固客群。

另一方面，針對物流配送端，由於台灣物流業的發展追不上電商成長速度，將透過和中小型物流商合作增強配送能力，並再擴展區域型的物流倉，保持配送速度。